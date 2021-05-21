Оригинал Конституции Орлика будет экспонироваться в Софии Киевской - Ткаченко

Оригинал Конституции Пилипа Орлика будет экспонироваться в заповеднике "София Киевская", сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Конституция Пилипа Орлика будет в Украине. Документ, который прочно связан с историей Швеции и нашей историей во времена казачества, впервые вернется в нашу страну. Но уже сильную, самобытную и независимую от других", - написал Ткаченко в Телеграм-канале.

Министр отметил, что экспонат будет находиться в заповеднике "София Киевская", который обеспечит доступ к нему всех желающих.

"Оригинал документа можно будет увидеть уже летом, а потом он вернется обратно в Швецию", - добавил Ткаченко.

Как сообщалось, в рамках празднования 30-й годовщины независимости Украины в августе текущего года из Швеции в нашу страну привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика.