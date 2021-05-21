Украина ожидает от ЕК принятия решения по макрофинансовой помощи до сентября - вице-премьер Стефанишина

Украина ожидает от Еврокомиссии принятия решения относительно макрофинансовой помощи до сентября, сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

"Обсудили (с европейской стороной - ИФ) получение второго транша макрофинансовой помощи. Ожидаем, что такое решение будет принято не позже сентября этого года", – написала она в Facebook в пятницу по итогам поездки в Брюссель.

Как сообщалось, летом 2020 года между правительством Украины и ЕК был подписан Меморандум о взаимопонимании с последующей его ратификацией в середине сентября.

Учитывая чрезвычайный характер этой поддержки, первая выплата была осуществлена в декабре 2020 года без выполнения каких-либо конкретных условий со стороны Украины. Выдача второго транша зависит от выполнения восьми конкретных мер, изложенных в меморандуме. К ним относятся меры в сфере управления государственными финансами, борьбы с коррупцией, улучшение деловой среды и управление государственными предприятиями.