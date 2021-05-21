События

10:49 21.05.2021

Украина ожидает от ЕК принятия решения по макрофинансовой помощи до сентября - вице-премьер Стефанишина

1 мин читать
Украина ожидает от ЕК принятия решения по макрофинансовой помощи до сентября - вице-премьер Стефанишина

Украина ожидает от Еврокомиссии принятия решения относительно макрофинансовой помощи до сентября, сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

"Обсудили (с европейской стороной - ИФ) получение второго транша макрофинансовой помощи. Ожидаем, что такое решение будет принято не позже сентября этого года", – написала она в Facebook в пятницу по итогам поездки в Брюссель.

Как сообщалось, летом 2020 года между правительством Украины и ЕК был подписан Меморандум о взаимопонимании с последующей его ратификацией в середине сентября.

Учитывая чрезвычайный характер этой поддержки, первая выплата была осуществлена в декабре 2020 года без выполнения каких-либо конкретных условий со стороны Украины. Выдача второго транша зависит от выполнения восьми конкретных мер, изложенных в меморандуме. К ним относятся меры в сфере управления государственными финансами, борьбы с коррупцией, улучшение деловой среды и управление государственными предприятиями.

Теги: #стефанишина #ес #помощь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:12 21.05.2021
Байден заявил, что США будут работать с Палестинской администрацией над восстановлением Газы

Байден заявил, что США будут работать с Палестинской администрацией над восстановлением Газы

23:18 20.05.2021
ЕС выступил против снижения Украиной цели НОВ2 по выбросам СО2

ЕС выступил против снижения Украиной цели НОВ2 по выбросам СО2

20:22 20.05.2021
Европарламент и председатель Совета ЕС достигли предварительной договоренности по сертификату о вакцинации от коронавируса

Европарламент и председатель Совета ЕС достигли предварительной договоренности по сертификату о вакцинации от коронавируса

19:09 20.05.2021
Европарламент принял антикитайскую резолюцию, замораживающую ратификацию соглашения об инвестициях

Европарламент принял антикитайскую резолюцию, замораживающую ратификацию соглашения об инвестициях

19:01 20.05.2021
Стефанишина обсудила с еврокомиссаром Варгеи открытие границ ЕС для путешествующих из третьих стран и предоставление Украине транша макрофинансовой поддержки

Стефанишина обсудила с еврокомиссаром Варгеи открытие границ ЕС для путешествующих из третьих стран и предоставление Украине транша макрофинансовой поддержки

18:37 20.05.2021
Стефанишина обсудила вопрос безопасности и интеграции Украины в ЕС с послами 27 стран Союза

Стефанишина обсудила вопрос безопасности и интеграции Украины в ЕС с послами 27 стран Союза

19:16 19.05.2021
ЕС готов поддержать Украину в вопросах "зеленого перехода"

ЕС готов поддержать Украину в вопросах "зеленого перехода"

18:29 19.05.2021
Положения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в части цифровизации требуют обновления - Жовква

Положения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в части цифровизации требуют обновления - Жовква

14:18 19.05.2021
Зеленский подписал с премьером Эстонии Каллас заявление о поддержке вступления Украины в ЕС

Зеленский подписал с премьером Эстонии Каллас заявление о поддержке вступления Украины в ЕС

14:00 19.05.2021
Европарламент утвердил создание Фонда справедливого перехода объемом €17,5 млрд

Европарламент утвердил создание Фонда справедливого перехода объемом €17,5 млрд

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укроборонпром" одержал победу в суде над самолетостроительной корпорацией РФ "МиГ"

Уничтожение самолета МАУ в Иране было терактом - решение суда Канады

Я действительно напрямую переписываюсь с президентом Зеленским – Яна Дугарь

В Украине за сутки зафиксировано 4 984 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 12 845 человек

Два человека погибло, один пострадал в результате падения грузовика-лесовоза в реку на Прикарпатье

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укроборонпром" одержал победу в суде над самолетостроительной корпорацией РФ "МиГ"

МХП откроет лабораторию мясных изделий в Нацуниверситете пищевых технологий

Тестированием по химии в Украине началась основная сессия ВНО-2021

Посла Португалии в Украине пригласили в МИД из-за блокирования Лиссабоном заявления ЕС в ОБСЕ по нарушениям прав человека в Крыму

Вашингтон готов усиливать сотрудничество с украинскими пограничниками – глава отдела посольства США

Эйфелеву башню откроют для публики 16 июля

Правоохранители провели обыски в "Киевтеплоэнерго"

Уничтожение самолета МАУ в Иране было терактом - решение суда Канады

Я действительно напрямую переписываюсь с президентом Зеленским – Яна Дугарь

Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, порвавшему флаг Украины в Киеве

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА