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10:13 21.05.2021

Уничтожение самолета МАУ в Иране было терактом - решение суда Канады

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Уничтожение самолета МАУ в Иране было терактом - решение суда Канады

Уничтожение украинского самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) "Корпусом стражей исламской революции" в январе 2020 года в Иране было преднамеренным актом терроризма, постановил Верховный суд Онтарио, сообщает Global News.

"Истцы установили, что сбивание ответчиками рейса 752 было террористическим актом и представляет собой "террористическую деятельность", - цитирует Global News судью Эдварда Белобабу в пятницу.

Также судья обнаружил "на основе баланса вероятностей, что ракетные удары по рейсу 752 были преднамеренными".

Отмечается, что в решении судья суда Онтарио опирался на двух экспертов, один из которых пришел к выводу, что "Корпус стражей исламской революции" "знал, что рейс PS 752 был гражданским самолетом, и намеренно сбил его с намерением уничтожить".

Судья вынес решение по умолчанию против Ирана по гражданскому иску, поданному четырьмя семьями погибших на борту рейса МАУ 8 января 2020 года.

Также в материале отмечается, что судебные документы были переданы Ирану через Global Affairs Canada, но он не защищался в ходе судебного разбирательства. Фигурантами дела, среди прочего, являются Иран, Корпус стражей исламской революции, Вооруженные силы Ирана и верховный лидер Али Хаменеи в качестве обвиняемых.

Решение позволяет семьям в Канаде требовать возмещения ущерба от Ирана. Хотя Закон об иммунитете государства обычно защитил бы Иран от судов Канады, в соответствии с Законом о правосудии для жертв терроризма, этот иммунитет не распространяется на террористические акты.

Рано утром 8 января 2020 года пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

В конце июля в Киеве прошли переговоры с иранской стороной по выплате компенсаций за сбитый самолет МАУ. 20 октября Украина и Иран завершили второй раунд переговоров по сбитому самолету МАУ вблизи Тегерана.

5 января 2021 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина получила от Ирана проект технического отчета касательно обстоятельств катастрофы самолета Boeing 737 МАУ, которая произошла под Тегераном 8 января 2020 года.

В феврале СМИ опубликовали аудиозапись, на которой человек, которого источники опознают как министра иностранных дел Ирана Мохаммада Зарифа, обсуждает возможность того, что уничтожение рейса PS752 было преднамеренным актом. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что органы досудебного расследования и прокуратуры Украины исследуют аудиозапись.

Теги: #мау #самолет #суд #иран
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