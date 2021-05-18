Обыски в департаменте по вопросам регистрации - это политическая борьба с целью давления на городскую власть, заявляют в КГГА

Обыски в департаменте по вопросам регистрации - это политическая борьба с целью давления на городскую власть, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Сегодняшние действия Государственного бюро расследований - открытие уголовного производства и обыски - это прямое вмешательство в деятельность государственного регистратора. Департамент по вопросам регистрации расценивает их как попытку использования его в политической борьбе для давления на городскую власть, в последнее время носит системный характер", - говорится в сообщении.

Как отмечается, деятельность государственных регистраторов довольно часто становится предметом интереса правоохранительных органов. "Обычно это происходит путем вызова государственному регистратору для дачи объяснений и демонстрации соответствующих копий документов регистрационного дела", - сказано в сообщении.

Также в КГГА отметили, что все регистрационные действия были проведены в соответствии с законом на основании поданного в Центр предоставления административных услуг заявления и приложенных к нему документов. В частности, декларации о начале строительных работ, государственного акта на право собственности на земельный участок и технического паспорта на указанный объект.