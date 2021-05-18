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21:01 18.05.2021

Минобороны Украины хочет приобрести противоракетную систему типа израильского "Железного купола"

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Минобороны Украины хочет приобрести противоракетную систему типа израильского "Железного купола"

В Украине реализуется этап освоения замкнутого цикла производства вертолетов в Украине, что позволит избежать зависимости от РФ, также не исключено приобретение чего-то подобного израильскому "Железному куполу", заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, Таран вместе с вице-премьер-министром - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олегом Уруским совершили рабочие поездки в "АвтоКрАЗ" и "Мотор Сич".

Так, Таран привез в Запорожье на "Мотор Сич" приказ о принятии на снабжение Вооруженных сил Украины металлических лопастей несущего винта для вертолетов типа Ми-24. Отмечается, что "Мотор Сич" выполняет контракты по государственному оборонному заказу на сумму более 1,5 млрд грн.

"Сейчас реализуется следующий этап освоения замкнутого цикла производства вертолетов в Украине, что позволит избежать зависимости от России. Освобождаемся от технологической зависимости от РФ - освободимся и от оккупации!", - сказал министр.

Согласно информации ведомства, в этот день украинской армии были переданы три комплекта лопастей для Ми-24 производства "Мотор Сич", и Министерство обороны рассчитывает к 30-й годовщине Дня независимости Украины получить еще шесть комплектов.

Кроме того, Таран подчеркнул, что Минобороны в прошлом году начало работу по созданию противоракетной обороны Украины. По его словам, события в Израиле показали актуальность системы противоракетной обороны.

Так, министр обороны Украины не исключил возможность приобретения чего-то вроде "Железного купола" и для обеспечения противоракетной обороны страны.

В Кременчуге Таран и Уруский осмотрели мощности "АвтоКрАЗа" и ознакомились с продукцией военного назначения.

"Откровенно, с нашей стороны существует ряд вопросов к качеству техники, выпускаемой предприятием, и его способности выполнять оборонительные контракты в оговоренные сроки. Вместе с тем, очевидно, что потребность в автомобилях и шасси от "АвтоКрАЗа"является значительной, и исчисляется десятками тысяч. Чтобы не заставлять ВСУ искать зарубежные альтернативы, необходимо обеспечить здесь стабильную, современную и мощную базу производства", - отметил Таран.

Министр обороны подчеркнул, что подобное предприятие должно активно участвовать в обеспечении обороноспособности страны, сохранить коллектив и технологическую базу, что позволит Минобороны планировать долгосрочное сотрудничество с отечественным предприятием.

Теги: #мотор_сич #минобороны
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