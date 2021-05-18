Чиновник и бизнесмен в Закарпатье признаны виновными в завладении золотодобывающим комплексом и нанесении убытка в более 11 млн грн, осуждены на 8 лет

Офисом Генерального прокурора совместно с Закарпатской областной прокуратурой поддержано публичное обвинение в суде по делу о хищении имущества ООО "Закарпатполиметаллы", на 8 лет тюрьмы осуждены с конфискацией имущества чиновник и бизнесмен нанесшие убыток государству на более 11 млн грн, сообщила пресс-служба ведомства.

"По результатам судебного рассмотрения приговором Береговского районного суда Закарпатской области бывший арбитражный управляющий и руководитель ряда частных предприятий признаны виновными и осуждены к реальной мере наказания - лишение свободы на срок 8 лет с лишением права занимать определенные должности на срок 3 года и с конфискацией всего принадлежащего им имущества", – сказано в сообщении на сайте Офиса генпрокурора в понедельник.

Отмечается, что во время судебного разбирательства прокуроры доказали, что подозреваемые по предварительному сговору между собой, в период 2013-2014 годов при проведении процедуры банкротства завладели имуществом ООО "Закарпатполиметаллы", которое принадлежит Государственному предприятию "Укрполиметаллы".

"Госпредприятию нанесено более 11 млн грн убытков", – подчеркнули в Офисе.

Правоохранители добавили, что поскольку осужденные уклонялись от следствия и суда, находились в международном розыске, по ним применена процедура специального судебного производства.