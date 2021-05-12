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18:51 12.05.2021

В Департаменте соцполитики КГГА проводятся обыски из-за хищения 13,5 млн грн на закупке медизделий

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В Департаменте соцполитики КГГА проводятся обыски из-за хищения 13,5 млн грн на закупке медизделий

Столичные правоохранители в среду, 12 мая, проводят обыски в Департаменте социальной политики Киевской городской государственной администрации в рамках уголовного производства, начатого по факту завладения бюджетными средствами в сумме 13,5 млн грн, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Киевская городская прокуратура совместно с Управлением стратегических расследований в Киеве ДСР НП Украины проводит обыски в Департаменте социальной политики исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) в рамках уголовного производства, начатого по факту завладения бюджетными средствами в сумме 13,5 млн грн", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что согласно материалам следствия, в течение 2017-2019 годов между Департаментом социальной политики исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) и субъектом хозяйствования "был заключен ряд договоров на закупку медицинских изделий".

"Однако установлено, что должностные лица Департамента соцполитики вступив в сговор с должностными лицами предприятия заключили ряд договоров на закупку средств личной гигиены по завышенным ценам (надбавка на цену составляет более 106%), в результате чего бюджету был нанесен ущерб на сумму более 13,5 млн грн", - сообщают правоохранители.

Они уточняют, что 12 мая 2021 года на основании постановлений суда в помещениях Департамента социальной политики КГГА и по месту жительства фигурантов уголовного производства проводятся обыски с целью "обнаружения доказательств и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений".

Теги: #кгга #департамент #обыски
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