События

00:34 10.05.2021

Кипр разрешил въезд в страну туристам, прошедшим полную вакцинацию от коронавируса

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Кипр разрешил въезд в страну туристам, прошедшим полную вакцинацию от коронавируса

Туристам из 50 стран, включая Украину, разрешили въезд в Кипр без требования самоизоляции или сдачи теста на коронавирус при условии обязательной полной вакцинации от COVID-19, сообщается на сайте Cyprus Flight Pass.

В частности, въезд в Кипр без ограничений разрешается при условии полной вакцинации препаратами AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna, "Спутник V" и Johnson & Johnson.

Туристы должны заполнить заявку на сайте Cyprus Flight Pass не позднее как за 24 часа до прибытия, а также загрузить туда сертификат о вакцинации, который выдается их страной.

Отмечается, что в случае необходимости путешественников могут попросить сдать ПЦР-тест на коронавирус. 

Теги: #кипр #въезд #разрешение #туристы
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