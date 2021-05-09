События

13:06 09.05.2021

На 16-летнего киевлянина составили админпротокол за нацистское приветствие

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На 16-летнего киевлянина составили админпротокол за нацистское приветствие

Столичные правоохранители составили административный протокол на 16-летнего киевлянина, который использовал нацистское приветствие во время мероприятий возле парка Вечной Славы, посвященных Дню победы над нацизмом.

"Во время акции возле парка Вечной Славы одного из участников привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Сотрудники полиции установили личность правонарушителя. Им оказался 16-летний местный житель. На него составили административный протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

Теги: #админпротокол #киевлянин
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