На 16-летнего киевлянина составили админпротокол за нацистское приветствие

Столичные правоохранители составили административный протокол на 16-летнего киевлянина, который использовал нацистское приветствие во время мероприятий возле парка Вечной Славы, посвященных Дню победы над нацизмом.

"Во время акции возле парка Вечной Славы одного из участников привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Сотрудники полиции установили личность правонарушителя. Им оказался 16-летний местный житель. На него составили административный протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - сообщил отдел коммуникации полиции Киева.