В центре Львова снежная глыба травмировала киевлянина

Житель Киева получил травмы в центре Львова в результате падения снежной глыбы с крыши дома, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"По предварительной информации, юноша с девушкой шли по улице Театральной, и на юношу, предварительным данным, обвалился снег с крыши дома. Дом находится на обслуживании коммунального предприятия. Приехала скорая, юноше оказали медпомощь", - цитируют в сообщении главу Галицкой районной администрации Андрея Зозулю.

По данным городских властей, молодой человек зарегистрирован в Киеве, значительных травм или открытых ран у него не обнаружили.

В минувшее воскресенье на проспекте Шевченко во Львове лед упал с крыши дома и травмировал 20-летнюю девушку, которую госпитализировали с травмой. По данным местных СМИ, у пострадавшей диагностировали перелом ноги.