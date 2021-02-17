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16:13 17.02.2021

В центре Львова снежная глыба травмировала киевлянина

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В центре Львова снежная глыба травмировала киевлянина

Житель Киева получил травмы в центре Львова в результате падения снежной глыбы с крыши дома, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"По предварительной информации, юноша с девушкой шли по улице Театральной, и на юношу, предварительным данным, обвалился снег с крыши дома. Дом находится на обслуживании коммунального предприятия. Приехала скорая, юноше оказали медпомощь", - цитируют в сообщении главу Галицкой районной администрации Андрея Зозулю.

По данным городских властей, молодой человек зарегистрирован в Киеве, значительных травм или открытых ран у него не обнаружили.

В минувшее воскресенье на проспекте Шевченко во Львове лед упал с крыши дома и травмировал 20-летнюю девушку, которую госпитализировали с травмой. По данным местных СМИ, у пострадавшей диагностировали перелом ноги.

Теги: #львов #снег #травма #киевлянин
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