События

12:45 25.02.2021

В центре Киева мужчина получил закрытую ЧМТ из-за падения сосульки

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В центре Киева мужчина получил закрытую ЧМТ из-за падения сосульки

В Шевченковском районе Киева мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мягких тканей головы и правого плеча из-за падения сосульки, сообщает пресс-служба КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева".

"Шевченковском районе на улице Прорезной 28-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мягких тканей головы и правого плеча из-за падения сосульки. Госпитализирован. Скорую вызвала полиция", - - говорится в сообщении на в Facebook.

 

Теги: #травма #киевлянин #сосулька
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