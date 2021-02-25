В центре Киева мужчина получил закрытую ЧМТ из-за падения сосульки

В Шевченковском районе Киева мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мягких тканей головы и правого плеча из-за падения сосульки, сообщает пресс-служба КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева".

"Шевченковском районе на улице Прорезной 28-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мягких тканей головы и правого плеча из-за падения сосульки. Госпитализирован. Скорую вызвала полиция", - - говорится в сообщении на в Facebook.