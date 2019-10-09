События

12:30 09.10.2019

НАПК направило в суд админпротокол в отношении Маркаровой

2 мин читать
НАПК направило в суд админпротокол в отношении Маркаровой

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) направило в суд админпротокол в отношении министра финансов Украины Оксаны Маркаровой за декларирование недостоверных сведений.

Как сообщает пресс-служба НАПК в среду, по результатам полной проверки декларации Маркаровой за 2017 год установлено декларирование недостоверных сведений на сумму свыше 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

"В декларации чиновник не указала стоимость своей квартиры и недостоверно отметила доходы, полученные ею и членами ее семьи - мужем и дочерью. Также субъект декларирования не указала ценные бумаги, принадлежащие на праве собственности ей и ее мужу, и указала недостоверные сведения об имеющихся у нее и ее мужа средствах на банковских счетах", - говорится в сообщении.

Всего установлено декларирования недостоверных сведений на сумму 415 тыс. грн.

Кроме того, НАПК выявило недостоверные сведения на общую сумму 292,7 тыс. грн в исправленной декларации за 2017 год, поданной народным депутатом Украины VIII созыва Александром Супруненко. Он не задекларировал нежилое помещение, принадлежащее жене, доход и доход жены в виде страховых выплат.

Как сообщалось, Маркарова намерена в суде оспорить претензии Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) к достоверности ведомостей в ее декларации.

"Проверено три года: 2015, 2016, 2017. Составлено в отношении меня один протокол за 2017 год об админнарушении относительно "недостоверной", по мнению НАПК, стоимости декларирования квартиры, моей зарплаты в Минфине и денежных средств на счетах и некоторых незначительных доходов в целом на сумму свыше 100 и менее 250 минимумов. С протоколом не соглашаюсь, поэтому готовлюсь предоставлять эти же самые объяснения в суде", – написала Макарова в соцсети Facebook в четверг.

По ее словам, претензии агентства лежат в методологической плоскости: "При этом все задекларировано, конфликтов интересов нет. Вопросы, как и в предыдущий раз, методологические".

НАПК пригласило Макарову 3 октября прийти в ведомство для составления протоколов об административных правонарушениях по признакам подачи заведомо недостоверных ведомостей в декларации.

Теги: #напк #админпротокол #маркарова
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:08 08.10.2019
Минфин Украины обсуждает запуск лизинговой жилищной программы для военнослужащих в 2020 года

Минфин Украины обсуждает запуск лизинговой жилищной программы для военнослужащих в 2020 года

16:04 07.10.2019
НАПК намерено заявить в НАБУ о недостоверных сведениях в декларациях экс-нардепов Березкина, Демчака и Корнацкого

НАПК намерено заявить в НАБУ о недостоверных сведениях в декларациях экс-нардепов Березкина, Демчака и Корнацкого

16:36 03.10.2019
Маркарова намерена в суде оспорить претензии НАПК к ее декларации

Маркарова намерена в суде оспорить претензии НАПК к ее декларации

17:02 02.10.2019
Глава Минфина ожидает роста ВВП Украины на 3% по итогам 2019г

Глава Минфина ожидает роста ВВП Украины на 3% по итогам 2019г

14:08 02.10.2019
Рада сделала НАПК неколлегиальным органом, одобрила его перезапуск и сократила госфинансирование партий

Рада сделала НАПК неколлегиальным органом, одобрила его перезапуск и сократила госфинансирование партий

13:35 01.10.2019
Антикоррупционный комитет рекомендует Раде принять в целом законопроект о смене формы управления НАПК

Антикоррупционный комитет рекомендует Раде принять в целом законопроект о смене формы управления НАПК

22:59 28.09.2019
НАПК 27 сентября утвердило результаты полной проверки деклараций Данилюка за 2015 и 2016 годы

НАПК 27 сентября утвердило результаты полной проверки деклараций Данилюка за 2015 и 2016 годы

12:29 20.09.2019
Местные бюджеты использовали треть годовых капитальных расходов

Местные бюджеты использовали треть годовых капитальных расходов

10:51 20.09.2019
Маркарова представляет проект госбюджета-2020 в Раде

Маркарова представляет проект госбюджета-2020 в Раде

11:11 17.09.2019
НАПК намерено заявить в НАБУ и Нацполицию о недостоверных сведениях в декларациях на сумму более 114 млн грн, среди нарушителей - нардеп Тарута

НАПК намерено заявить в НАБУ и Нацполицию о недостоверных сведениях в декларациях на сумму более 114 млн грн, среди нарушителей - нардеп Тарута

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Объявление подозрения Порошенко пока не планируется, заявил директор ГБР

Нардеп Деркач: "Burisma" выплатила Джо Байдену $900 тыс. за лоббистскую деятельность и $16,5 млн представителям компании, среди которых Квасьневский и Хантер Байден

Парламент Нидерландов начнет расследование роли Украины в гибели рейса MH17

Нардеп Деркач обнародовал факты давления посольства США на правоохранительные органы Украины и возможных коррупционных действиях Джо и Хантера Байденов

Ветераны АТО/ООС останутся в Золотом, пока власти официально не откажутся от отвода ВСУ и "формулы Штайнмайера" - Билецкий

ПОСЛЕДНЕЕ

Объявление подозрения Порошенко пока не планируется, заявил директор ГБР

Лауреатами Нобелевской премии по химии стали ученые из США, Великобритании и Японии

В Днепре возобновлено строительство "брошенной" Объездной дороги - Голик

Гражданка РФ попросила убежища в Украине из-за преследования за профдеятельность - Госпогранслужба

Полиция Киева разыскивает хулиганов, повредивших мемориальную доску воинам АТО в парке им. Рыльского

57% переселенцев в Украине при возможности готовы голосовать на следующих местных выборах по месту проживания - мониторинг

Отсутствие собственного жилья, оплата ЖКХ и условия проживания больше всего беспокоят переселенцев в Украине

22% переселенцев намерены вернуться на Донбасс после завершения конфликта - мониторинг

Нардеп Деркач: "Burisma" выплатила Джо Байдену $900 тыс. за лоббистскую деятельность и $16,5 млн представителям компании, среди которых Квасьневский и Хантер Байден

33% переселенцев средств хватает только на питание, 10% вынуждены экономить даже на еде

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА