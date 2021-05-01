Правоохранители составили админпротокол на участника марша в честь дивизии СС "Галичина" в Киеве за нацистское приветствие

Правоохранители составили административный протокол на мужчину, участвовавшего в марше по случаю создания дивизии СС "Галичина" в Киеве, за использование им нацистского приветствия, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции Киева.

"Работники полиции установили, что нацистское приветствие использовал житель Киевской области, 1985 года рождения. На мужчину составлен административный протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один из участников марша использовал запрещенное нацистское приветствие после завершения акции по случаю создания дивизии СС "Галичина",.

В полиции отметили, что мужчина в присутствии понятых от подписи протокола об административном правонарушении отказался. Материал будет направлено в суд для дальнейшего принятия решения.

Кроме того, следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 431-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.