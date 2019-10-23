События

14:13 23.10.2019

На болельщиков, выбежавших на поле в начале матча Шахтер-Динамо, составлены админпротоколы

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На болельщиков, выбежавших на поле в начале матча Шахтер-Динамо, составлены админпротоколы

Полиция составила административные протоколы на двух мужчин, которые выбежали на поле на 4-й минуте матча "Шахтер" (Донецк) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) на харьковском стадионе "Металлист" во вторник вечером.

"Нарушителями оказались 21-летние жители Донецкой области. В отношении граждан полицейские составили административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает административный арест на срок до 15 суток", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В остальном, по информации полиции, матч "Шахтер"-"Динамо" прошел без грубых нарушений общественного порядка.

Теги: #админпротокол #шахтеры #динамо #болельщики
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