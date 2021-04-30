Правоохранители сообщили двум руководителям завода "АТЕК" о подозрении в растрате более 162 млн грн

Правоохранители сообщили о подозрении руководителю и главе наблюдательного совета закрытого акционерного общества "АТЕК" по факту растраты имущества в особо крупных размерах.

"По данным следствия, в 2017 году должностные лица незаконно, без реального получения средств, передали недвижимое имущество - целостный имущественный комплекс акционерного общества в пользу подконтрольного им юридического лица путем его формальной продажи. Таким образом ЗАО "АТЕК" нанесен более 162 млн грн убытков", - сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.