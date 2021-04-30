События

11:58 30.04.2021

Правоохранители сообщили двум руководителям завода "АТЕК" о подозрении в растрате более 162 млн грн

1 мин читать
Правоохранители сообщили двум руководителям завода "АТЕК" о подозрении в растрате более 162 млн грн

Правоохранители сообщили о подозрении руководителю и главе наблюдательного совета закрытого акционерного общества "АТЕК" по факту растраты имущества в особо крупных размерах.

"По данным следствия, в 2017 году должностные лица незаконно, без реального получения средств, передали недвижимое имущество - целостный имущественный комплекс акционерного общества в пользу подконтрольного им юридического лица путем его формальной продажи. Таким образом ЗАО "АТЕК" нанесен более 162 млн грн убытков", - сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Теги: #растрата #подозрение #атек
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:20 29.04.2021
Украинские правоохранители сообщили о подозрении еще одному крымскому "военкому", причастному к призыву крымчан в армию государства-оккупанта

Украинские правоохранители сообщили о подозрении еще одному крымскому "военкому", причастному к призыву крымчан в армию государства-оккупанта

03:28 29.04.2021
ГБР уведомило о подозрении причастным к незаконной вырубке в лесхозе в нанесении государству убытков почти на 13 млн гривен

ГБР уведомило о подозрении причастным к незаконной вырубке в лесхозе в нанесении государству убытков почти на 13 млн гривен

02:28 28.04.2021
В Запорожье чиновник подозревается в незаконной добыче гранита

В Запорожье чиновник подозревается в незаконной добыче гранита

16:31 26.04.2021
Пяти чиновникам "Киевгаза" сообщили о подозрении по факту взрыва в жилом доме на Позняках

Пяти чиновникам "Киевгаза" сообщили о подозрении по факту взрыва в жилом доме на Позняках

19:01 13.04.2021
Правоохранители сообщили о подозрении бенефициару группы компаний, который давал взятки экс-главе "Укравтодора"

Правоохранители сообщили о подозрении бенефициару группы компаний, который давал взятки экс-главе "Укравтодора"

10:02 12.04.2021
Правоохранители сообщили о подозрении боевику "МГБ ДНР", пытавшему пленных в подпольной тюрьме "Изоляция"

Правоохранители сообщили о подозрении боевику "МГБ ДНР", пытавшему пленных в подпольной тюрьме "Изоляция"

11:50 09.04.2021
Трем сотрудникам Нацполиции в Черкасской области сообщили о подозрении в причастности к истязанию подозреваемого в участке

Трем сотрудникам Нацполиции в Черкасской области сообщили о подозрении в причастности к истязанию подозреваемого в участке

20:53 07.04.2021
СБУ сообщила одному из экс-руководителей Одесского порта о подозрении в причинении государству ущерба на 142 млн грн

СБУ сообщила одному из экс-руководителей Одесского порта о подозрении в причинении государству ущерба на 142 млн грн

12:02 07.04.2021
Генпрокурор подписала уведомление о подозрении двум уличенным во взятке адвокатам, один из них – брат главы ОАСК

Генпрокурор подписала уведомление о подозрении двум уличенным во взятке адвокатам, один из них – брат главы ОАСК

19:43 06.04.2021
Правоохранители сообщили о подозрении прокурору и депутату Бердянского горсовета, обещавшим за взятку изменить обвинение в суде

Правоохранители сообщили о подозрении прокурору и депутату Бердянского горсовета, обещавшим за взятку изменить обвинение в суде

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Госкомиссия ТЭБ и ЧС отменила "красный" уровень эпидопасности в Киевской и Николаевской областях с 1 мая

Киевские школы 5 мая возобновят очное обучение, учебный год продлевать не будут – Кличко

Украина запретила въезд из Индии со 2 мая из-за распространения COVID-19

В Украине за сутки зафиксировано 10 072 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 20 192 человека

Президент подписал закон от 3 декабря об урегулировании вопросов в ЖКХ и разблокировке тарифов ТКЭ

ПОСЛЕДНЕЕ

Праздничные выплаты к 8-9 мая получат более 81,5 тыс. киевлян - Кличко

Госкомиссия ТЭБ и ЧС отменила "красный" уровень эпидопасности в Киевской и Николаевской областях с 1 мая

В Киеве разработали график посещения кладбищ в поминальные дни

Во время визита Блинкена в Украину будут обсуждаться вопросы безопасности, экономики и энергетики - Кулеба

Суд отменил допсоглашения на сумму более 44 млн грн, заключенные "Электротяжмашем" с нарушением закона

Киевские школы 5 мая возобновят очное обучение, учебный год продлевать не будут – Кличко

В Украине 1-2 мая пройдут дожди в некоторых областях

Суд заблокировал выплату дивидендов за 2019-2020 "Турбоатомом" по иску связанного с РФ миноритария Biscone Limited – заявление

В Киеве за минувшие сутки Covid-19 выявили у 868 человек, умерли 24, выздоровели 1146

Из Украины в РФ выдворили двух представителей криминалитета

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА