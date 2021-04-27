События

19:18 27.04.2021

Рада приняла в 1-м чтении законопроект о финансовых услугах и финкомпаниях

2 мин читать
Рада приняла в 1-м чтении законопроект о финансовых услугах и финкомпаниях

Верховная Рада Украины во вторник приняла за основу проект законов Украины о финансовых услугах и финансовых компаниях (№5065), призванный создать новую модель регулирования деятельности по предоставлению финуслуг.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за законопроект в первом чтении проголосовало 247 депутатов при необходимых 226 голосах.

Как сообщалось, парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал депутатам 11 марта принять за основу данный законопроект.

Законопроектом предлагается расширить терминологию, используемую в законодательстве по регулированию рынков финансовых услуг, закрепить принципы предоставления финуслуг и защиты прав клиентов (потребителей) в целях обеспечения функционирования прозрачной и конкурентной рыночной среды.

Предлагается также расширить положения об обязанностях поставщика финансовой услуги предоставлять полную и комплексную информацию и установить требования не только к рекламе финуслуг, но и к любой другой форме распространения информации о финансовых услугах с целью максимизации защиты клиентов от ложной или манипулятивной информации.

Законопроектом вводится понятие "тайна финансовой услуги" как упрощенного аналога банковской тайны, устанавливается режим ее защиты и раскрытия финансовыми учреждениями и регуляторами.

Согласно тексту документа, предлагается закрепить положения относительно аутсорсинга с определением порядка взаимодействия между ними, распределения ответственности и роли регулятора, ввести возможности существования саморегулируемых организаций участников рынка, установить задачи, принципы и методы госрегулирования деятельности по предоставлению финуслуг.

Как сообщалось, проект закона о финансовых услугах и финансовых компаниях №5065 зарегистрирован в Верховной Раде 15 февраля. Инициаторами документа выступили глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и восемь депутатов фракции "Слуга народа", а также Андрей Иванчук (депутатская группа "Довира") и Игорь Абрамович (фракция "ОПЗЖ").

Национальный банк Украины (НБУ), под регулирование которого в рамках проекта "сплит" с 1 июля 2020 года перешли небанковские финучреждения, отмечал, что этот документ станет первым из ряда проектов законов, которые будут подготовлены и поданы в Верховную Раду относительно совершенствования законодательства, регулирующего работу рынков небанковских финансовых услуг.

Кроме того, подчеркивалось, что проект закона является рамочным и закладывает основы для принятия и внедрения норм законопроектов, описывающих регулирование на уровне отдельных секторов небанковского финрынка: о страховании, о кредитных союзах, о платежных услугах.

"Разрабатываемый законопроект должен заменить действующий сегодня закон "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг", который был принят еще в 2001 году, является устаревшим и не учитывает современных реалий функционирования этих рынков, а также допускает наличие пробелов в законодательстве", отмечали ранее в НБУ

Теги: #законотворчество #финуслуги
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:10 15.04.2021
Рада на полгода продлила льготное растаможивание авто на еврономерах

Рада на полгода продлила льготное растаможивание авто на еврономерах

21:10 15.04.2021
Рада на полгода продлила льготное растаможивание авто на еврономерах

Рада на полгода продлила льготное растаможивание авто на еврономерах

19:32 14.04.2021
Комитет Рады рекомендовал принять в первом чтении законопроект о сокращении количества PEP в Украине

Комитет Рады рекомендовал принять в первом чтении законопроект о сокращении количества PEP в Украине

13:09 03.03.2021
В Украине стартовала информационная кампания по защите прав потребителей финуслуг

В Украине стартовала информационная кампания по защите прав потребителей финуслуг

19:52 16.02.2021
Законопроект по ОАСК появился под давлением, без объективных предпосылок

Законопроект по ОАСК появился под давлением, без объективных предпосылок

16:39 15.02.2021
Законопроект о финуслугах и финкомпаниях зарегистрирован в Раде

Законопроект о финуслугах и финкомпаниях зарегистрирован в Раде

19:02 03.02.2021
Профильный комитет поддержал проект о разблокировке большой приватизации - замминистра экономики

Профильный комитет поддержал проект о разблокировке большой приватизации - замминистра экономики

20:15 08.12.2020
Профильный комитет 10 декабря рассмотрит законопроект с поправками в налоговый закон №466 - Железняк

Профильный комитет 10 декабря рассмотрит законопроект с поправками в налоговый закон №466 - Железняк

19:12 07.12.2020
Рада до конца 2020г. может рассмотреть законопроект о Бюро экономбезопасности

Рада до конца 2020г. может рассмотреть законопроект о Бюро экономбезопасности

19:29 15.10.2020
Профильный комитет Рады предлагает ограничить применение "деловой цели" и уточнить другие нормы скандального "законопроекта №1210"

Профильный комитет Рады предлагает ограничить применение "деловой цели" и уточнить другие нормы скандального "законопроекта №1210"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Карпатах нашли тело туриста, пропавшего 13 февраля – ГСЧС

Зеленский поручил подготовить заседание СНБО по результатам совещания в Херсоне по безопасности ситуации на админгранице

Рада приняла закон о заочном осуждении

Российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины, один украинский военнослужащий погиб, трое ранены – штаб ООС

Кулеба: переговоры с лидерами т.н. "ДНР" и "ЛНР" - это красная линия, которую Украина не перейдет

ПОСЛЕДНЕЕ

Навальный подал в суд на администрацию СИЗО "Матросская тишина" из-за признания его склонным к побегу

В Карпатах нашли тело туриста, пропавшего 13 февраля – ГСЧС

Во Франции во время третьего "локдауна" взлетели продажи пива, шампанского и крепкого алкоголя

Дополнительных ограничений на Пасху и 9 мая в Харькове не будет - секретарь горсовета

Комитет Рады планирует в среду рассмотреть представление Шмыгаля о назначении Галущенко министром энергетики

Зеленский поручил подготовить заседание СНБО по результатам совещания в Херсоне по безопасности ситуации на админгранице

В Вене в начале мая начнут снимать противоэпидемические ограничения

Верховная Рада намерена запретить рекламу электронных сигарет

Рада приняла закон о заочном осуждении

США предоставили ВСУ помощь еще почти на $8 млн – посольство

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА