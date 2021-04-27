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10:29 27.04.2021

Разведка США может рассекретить больше данных по РФ и КНР ради поддержки со стороны союзников - Politico

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Разведка США может рассекретить больше данных по РФ и КНР ради поддержки со стороны союзников - Politico

Руководство американского разведсообщества обсуждает рассекречивание большего объема данных о действиях России и Китая, информирует издание Politico.

По его данным, это предложение стало ответом на послание представителей региональных командований вооруженных сил США, которые обратились в прошлом году к руководству американских спецслужб с запросом предоставить им больше свидетельств, которые они могли бы обнародовать в качестве способа борьбы с "пагубным поведением" России и Китая.

По их словам, Вашингтон может заручиться поддержкой американских союзников только путем "открытой борьбы за правду против тех, кто бросает вызов Америке в XXI веке". Но, отмечают они, усилия по борьбе в битве идей сдерживаются чрезмерно строгими методами секретности, пишет Politico.

"К сожалению, нам продолжает не хватать возможностей для того, чтобы демонстрировать правду, противостоять искажениям, указывать на ложные высказывания и вовремя влиять на события, чтобы изменять ситуацию", - цитирует издание выдержки из послания генералов.

"Русские и китайцы, в частности, превратили информацию в оружие. Это вызывает значительное беспокойство, на которое и указали армейские командующие и профессионалы разведки. Им необходима своевременная и соответствующая информация для того, чтобы демонстрировать вредоносную активность и противостоять тому, что они видят", - сообщила Politico бывший заместитель министра обороны США по вопросам разведки и безопасности Кари Бинген, которая также получила это послание.

Politico пишет, что с предложением подготовить это обращение выступил глава Индо-Тихоокеанского командования армии США адмирал Фил Дэвидсон. Его поддержали командующие силами США в Азии, Европе, Африке, Латинской Америке, а также главы космического командования США и службы специальных операций. При этом его послание не подписали руководители киберкомандования и Центрального командования армии США. Сейчас это послание рассекречено, но помечено визой "только для официального использования".

Теги: #рф #разведка #китай #сша
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