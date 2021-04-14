Решение о применении санкций не заменяет решение суда – юристы

Решение о применении санкций против определенного круга лиц, при условии соблюдения процедуры его введения в действие, является обязательным для выполнения, как и решение суда после его провозглашения, однако они не являются взаимозаменяемыми.

Как пояснил агентству "Интерфакс-Украина" партнер юридической фирмы "Правовой Альянс" Илья Костин, при решении вопроса, правомерно ли введение санкций против определенного круга лиц, необходимо рассмотреть вопрос легальности, легитимности и необходимости таких мер.

Он отметил, что согласно закону Украины "О санкциях", специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) могут применяться для защиты национальных интересов Украины, а также для предотвращения нарушения, восстановления нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан Украины, общества и государства.

Основаниями для применения санкций являются действия субъектов, которые создают реальные и/или потенциальные угрозы национальным интересам Украины. Закон "О национальной безопасности Украины" к фундаментальным национальным интересам относит, в том числе, устойчивое развитие национальной экономики, гражданского общества и государства для обеспечения роста уровня и качества жизни населения, а также интеграцию Украины в европейское экономическое, безопасное и правовое пространство.

"Наличие таких формулировок в законодательных актах, по сути, создает правовую основу для применения санкций", - сказал Костин.

Вместе с тем в части процедуры их применения закон определяет, что подготовка и принятие решения о санкциях принимает коллегиальный орган – Совет национальной безопасности Украины (СНБО), вводится в действие указом президента Украины и утверждается в течение 48 часов постановлением Верховной Рады Украины. Соответствующее решение вступает в силу с момента принятия постановления парламента и является обязательным к исполнению.

"На сегодня решение СНБО от 2 апреля 2021 года о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер введено в действие указом президента от 3 апреля, однако Верховная Рада еще не приняла соответствующее постановление, поэтому процедура легализации введения санкций еще не завершена", - сказал юрист.

Костин отметил, что "решение о применении санкций при условии соблюдения процедуры введения его в действие является обязательным для выполнения, как и решение суда после его провозглашения, однако они не являются взаимозаменяемыми".

"В Украине закреплена презумпция невиновности, которая гарантирует лицу, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, такое лицо считается невиновным в совершении преступления. Следовательно, в юридическом смысле применение к лицу санкций на основании решения СНБО не означают доказанность вины этого лица", - сказал он.

Юрист подчеркнул, что обвинения в контрабанде, которые стали основной для принятия решения о санкциях, предусматривают уголовную ответственность.

«Если СБУ собрано достаточно доказательств, подтверждающих такую преступную деятельность лиц, попавших в санкционный список, необходимо параллельно запустить процесс привлечения их к уголовной ответственности. Отсутствие не только приговора суда, но и открытых уголовных производств в отношении этих лиц, создает им предпосылки для дальнейшего обжалования санкций", - считает Костин.

В свою очередь глава комитета Ассоциации юристов Украины (АЮУ) Никита Жуков отметил, что "сравнивать решение СНБО и решение о начале предварительного расследования или имеющееся судебное решение не приходится, поскольку эти юридические акты имеют совершенно разные последствия".

"Судебное решение в уголовном производстве влечет привлечение лица к уголовной ответственности, применение наказания, появление судимости у лица.

Кроме того, приговор является обязательным для лиц, участвующих в уголовном производстве, а также подлежит исполнению на всей территории Украины. Поэтому большую угрозу для лица имеет начатое уголовное производство, которое в дальнейшем заканчивается обвинительным приговором. Кроме того, если по результатам уголовного производства может быть применено наказание, в том числе и в виде лишения свободы, то санкции являются лишь специальными экономическими и другими ограничительными мерами", - сказал он.

Жуков подчеркнул, что решение о санкциях является обязательными к выполнению органами исполнительной власти, а не лицами, к которым такие санкции применены.

"Лица, к которым применены меры, вообще могут не совершать никаких действий, пока орган исполнительной власти это не сделает самостоятельно. При этом именно соответствующий орган должен разработать механизм реализации решения СНБО, а затем воплотить его в жизнь", - сказал он.

Комментируя возможность обжалования санкций, юрист отметил, что обжалованию подлежит именно указ президента о введении в действие решения СНБО.

"Указы президента обжалуются в Верховном суде как в суде первой инстанции, в дальнейшем решение Верховного суда в составе коллегии Кассационного административного суда может быть пересмотрено в апелляционном порядке Большой палатой Верховного суда", - сказал он.

Жуков обратил внимание, что действующее законодательство и международно-правовые договоры предусматривают механизмы реализации решения судов в иностранном государстве, однако механизм реализации решений СНБО за рубежом не предусмотрен.

Как сообщалось, 5 апреля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в силу решение СНБО, предусматривающее введение санкций против лиц, признанных контрабандистами по результатам проведенного спецслужбами исследования, а также против Россотрудничества и ряда российских компаний.

Ранее СНБО впервые в истории Украины ввел персональные санкции против десяти контрабандистов, которые, по данным спецслужб, являются "лидерами" в этой отрасли. Санкции СНБО коснулись компаний, связанных с Вадимом Альпериным, Александром Чудаковым, Виктором Шерманом, Александром Кравченко, Владимиром Дидухом, Иваном Бокало, Валерием Пересоляком, Юрием Кушниром, Орестом Фирманюком и Александром Ериминчуком. Против перечисленных граждан также были введены персональные санкции "за контрабандизм".