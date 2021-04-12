Украинская делегация в ОАЭ обсудила возможность поставки в нашу страну 5 млн доз COVID-вакцины Sinopharm

Украинская делегация во главе с вице-премьер-министром - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым посетила Объединенные Арабские Эмираты с официальным визитом, в рамках которого состоялся ряд встреч относительно будущего сотрудничества обеих государств.

Как сообщает пресс-служба Минреинтеграции, в состав делегации вошли руководитель Офиса президента Украины (ОП) Андрей Ермак, заместитель руководителя ОП Игорь Жовква и заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Отмечается, что среди прочих, члены делегации провели отдельную встречу с главным исполнительным директором компании G42 Healthcare Ашишем Коши и его командой.

"Приоритетным для Украины является вопрос поставок вакцины, ведь для выполнения указа президента о вакцинации большинства взрослого населения Украины уже до конца 2021 года необходимо обеспечить свободный доступ к вакцине всем украинцам старше 18 лет. Компания G42 совместно с китайским производителем вакцины Синофарм привлечена к производству инактивированной вакцины против COVID и уже производят эту вакцину под названием Hayat-Vax COVID-19 в ОАЭ", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что на встрече обсудили возможность поставки в Украину как минимум 5 млн доз вакцины.

"На сегодняшний день завод в ОАЭ имеет мощность производства около двух миллионов доз в месяц. Для увеличения мощности планируется построить новый завод, который заработает до конца 2021 года, а благодаря поэтапной разработке он достигнет мощности 200 млн доз в год на трех линиях розлива и пяти автоматизированных линиях упаковки. Для сравнения, сама компания Sinopharm поставила 100 млн доз вакцины против COVID-19 в мире с момента его запуска осенью прошлого года", - сообщают в Минреинтеграции.

Там уточняют, что главный государственный санитарный врач Украины предложил руководству G42 рассмотреть возможность локализации производства вакцины против COVID-19 в Украине. Договорились проработать этот вопрос в ближайшее время и принять решение до конца мая 2021 года.

Отмечается, что Украина заинтересована в опыте ОАЭ по вакцинации и расширенной кооперации в сфере медицины.

"Во время этой встречи были обсуждены ключевые моменты сотрудничества в рамках развития украинской системы здравоохранения, в части совершенствования электронного здравоохранения и вопросы концессии в медицинской сфере. Компания G42 Healthcare готова рассматривать возможность управления избранными украинскими больницами и обеспечивать надлежащий уровень инвестиций и поставки новейшего медицинского оборудования", - говорится в сообщении.

В Минреинтеграции подчеркивают, что Ашиш Коши откликнулся на предложение вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова и выразил готовность проработать возможность инвестиционного строительства современных аналогов наших областных больниц на территории Донецкой и Луганской областей.

"Кроме того, состоялась встреча с министром по вопросам продовольственной безопасности ОАЭ Мариам аль-Мухейри, ответственной с арабского стороны за Joint Cooperation Council, которая была создана после визита президента Украины в ОАЭ. Мариам аль-Мухейри ведет координацию контактов и обработки концепций проект между двумя странами, которые поставили цель за 5 лет поднять товарооборот в 10 раз. Во время встречи стороны обсудили текущие проекты, а также договорились о приезде министра в Украине в июне-июле текущего года", - сообщают в пресс-службе.

Отмечается, что также проговорили прогресс по достигнутым ранее договоренностям относительно прямых инвестиций, которые могут быть интересны для суверенных фондов ОАЭ в Украине.

В частности, Суверенный фонд Мубадала сейчас рассматривает для дальнейших инвестиций украинские компании, которые находятся в списке на приватизацию.

"Украинская инфраструктура, ПЭК, альтернативная энергетика, тяжелая промышленность, банковский сектор, технологии, сельское хозяйство и продукты питания, технологии - это те сферы, которые сегодня интересуют суверенные фонды, фонды прямых инвестиций (private equity funds) и венчурные фонды ОАЭ с целью инвестирования", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в рамках визита также обсуждались возможности инвестиций в развитие подконтрольных правительству Украины территорий Донецкой и Луганской областей.