Польский суд решил не продлевать срок содержания под стражей экс-главы "Укравтодора" Новака

Окружной суд в Варшаве не удовлетворил ходатайство прокурора Яна Дрелевского о продлении срока содержания под стражей бывшего и.о. главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины (2016-2019), экс-министра транспорта и водного хозяйства Польши (2011-2013) Славомиру Новаку, сообщает польское издание RMF24.

В сообщении отмечается, что именно Дрелевский ведет расследование в отношении Новака и преступной группировки, которую, по версии прокуратуры, тот возглавлял. Он настаивал на том, чтобы Новаку продлили срок содержания под стражей до июля 2021 года, объясняя это тем, что дальнейшая изоляция подозреваемого необходима не только из-за сурового наказания до 15 лет лишения свободы, но также из-за опасений процессуального мошенничества. Кроме того, как пояснял Дрелевский, по делу необходимо заслушать дополнительных свидетелей и получить показания, на которые Новак мог попытаться повлиять, находясь на свободе.

Однако судья Окружного суда Варшавы Агнешка Доманская не продлила содержание под стражей бывшего министра транспорта Польши еще на три месяца. Вместо этого суд применил против него как меру пресечения залог в размере 1 млн злотых, надзор полиции, запрет на выезд из страны и хранение паспорта. В сообщении отмечается, что Районная прокуратура Варшавы обжалует решение суда.

Как сообщалось, 21 июля Центральное антикоррупционное бюро Польши (ЦБА) по поручению Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины сообщили Новаку о подозрении в получении неправомерной выгоды. 22 июля 2020 года польский суд взял под стражу на три месяца Новака и двух его сообщников. Кроме него, был задержан бывший командир воинской части 2305 "ГРОМ" Дариуш Завадка (Dariusz Zawadka) и предприниматель из Гданьска.

По информации правоохранителей, Новак регистрировал предприятия в Польше на имена доверенных лиц и пополнял их статутный капитал средствами участников тендеров "Укравтодора". НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши (ЦБА) и Окружной прокуратурой провели санкционированные обыски в Киеве, Львове и на территории Польши в рамках совместного расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства.

4 января прокуроры Офиса генпрокурора Украины направили в компетентный орган Польши письменное уведомление о подозрении для вручения Новаку. По данным следствия, тот в 2017-2019 годах умышленно не выполнял решения местного суда и Верховного суда Украины о восстановлении в должности начальника Службы автомобильных дорог в одной из областей Украины, активно препятствуя их выполнению.

Новак был назначен Кабинетом министров Украины и. о. главы "Укравтодора" 19 октября 2016 года. До этого был депутатом польского Сейма, отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012. В 2011-2013 годах занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши. В сентябре 2019-го Кабмин Украины уволил Новака с должности.