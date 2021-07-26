Россия пока не получала запросов на проведение встречи по украинскому газовому транзиту - Новак

Чиновники ЕС и Германии пока не обращались к российским коллегам для обсуждения сроков встречи относительно перспектив транзита газа через Украину, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Ко мне лично не видел никаких запросов", - сказал Новак.

Как сообщалось, на прошлой неделе США и Германия приняли совместное заявление о договоренностях в связи с "Северным потоком-2". В нем, в частности, говорится об их заинтересованности в продолжении транзита газа через Украину после 2024 года (срок действия нынешнего пятилетнего контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины"). "В соответствии с этим убеждением Германия обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их как можно скорее, но не позднее 1 сентября. США обязуются полностью поддерживать данные усилия", - говорится в заявлении.