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12:54 15.10.2021

В РФ заявили, что о новом транзитном контракте с Украиной говорить пока рано

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В РФ заявили, что о новом транзитном контракте с Украиной говорить пока рано

Действие нынешнего долгосрочного транзитного контракта с Украиной продлится еще три с половиной года, отметил вице-премьер РФ Александр Новак в ответ на вопрос о сроках заключения нового соглашения с Киевом.

"У нас был заключен контракт до конца 2024 года. Сейчас рано об этом говорить, потому что еще более 3,5 лет до исполнения этого контракта", - сказал он журналистам в пятницу в кулуарах форума "Российская энергетическая неделя".

Новак на полях РЭН-2021 уже встретился со специальным представителем правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Графом фон Вальдерзее. "Я не думаю, что нам надо выводить наши переговоры в публичную плоскость. У нас идут консультации. Мы встречаемся со спецпредставителем Вальдерзее. Как раз консультируемся относительно этой ситуации", - отметил он по итогам встречи.

Как сообщалось, в августе канцлер ФРГ Ангела Меркель подписала с президентом США Джо Байденом совместное заявление относительно "Северного потока 2". В частности, Берлин обязуется принимать меры в случае, если РФ будет использовать поставки энергоносителей для оказания давления на другие страны.

В документе также говорится о важности продолжения транзита газа через Украину после 2024 года (срок действия нынешнего пятилетнего контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины") на срок до 10 лет.

"Указанное заявление носит декларативный характер и по своей правовой природе не является юридически обязывающим документом", - прокомментировали заявление Байдена и Меркель в "Газпроме" (MOEX: GAZP).

Фон Вальдерзее в 2019 году участвовал в переговорах о продлении транзитного контракта с Украиной в качестве уполномоченного федерального правительства ФРГ.

Теги: #транзит #рф #новак #газ
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