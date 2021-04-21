ВАКС избрал владельцу дорожно-строительной компании меру пресечения в 15 млн грн залога за взятку экс-главе "Укравтодора"

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 20 апреля избрал владельцу дорожно-строительной группы компаний, которого подозревают в даче взятки бывшему главе Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомиру Новаку, меру пресечения в виде 15 млн 160 грн залога.

Как сообщается на странице ВАКС в Facebook, на подозреваемого возлагаются следующие процессуальные обязанности: являться по первому вызову к следователю, прокурору, суду; не выезжать за пределы Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда; уведомлять следователя, прокурора и суд об изменении места жительства и работы; воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами. Срок действия обязанностей - до 20 июня 2021 года.

Подозреваемый обязан не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения внести средства на счет Высшего антикоррупционного суда.

По версии стороны обвинения, подозреваемый предоставил экс-руководителю "Укравтодора" неправомерную выгоду в общей сумме более $575 тыс. и EUR70 тыс. Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 369 УК Украины.

По данным издания "Наши гроши", речь идет о владельце компании "Альтком" Александре Тисленко.

Как сообщалось, 21 июля 2020 года Центральное антикоррупционное бюро Польши (ЦБА) по поручению Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины сообщили экс-главе "Укравтодора" Славомиру Новаку о подозрении в получении неправомерной выгоды.

22 июля 2020 года польский суд взял под стражу на три месяца Новака и двух его сообщников. Кроме него, был задержан бывший командир воинской части 2305 "ГРОМ" Дариуш Завадка (Dariusz Zawadka) и предприниматель из Гданьска.

По информации правоохранителей, Новак регистрировал предприятия в Польше на имена доверенных лиц и пополнял их статутный капитал средствами участников тендеров "Укравтодора".

НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши (ЦБА) и Окружной прокуратурой провели санкционированные обыски в Киеве, Львове и на территории Польши в рамках совместного расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства.

Прокуроры Офиса генпрокурора Украины 4 января направили в компетентный орган Польши письменное уведомление о подозрении для вручения Новаку. По данным следствия, тот в 2017-2019 гг. умышленно не выполнял решения местного суда и Верховного суда Украины о восстановлении в должности начальника Службы автомобильных дорог в одной из областей Украины, активно препятствуя их выполнению.

Новак был назначен Кабинетом министров Украины и.о. главы "Укравтодора" 19 октября 2016 года. До этого был депутатом польского Сейма, отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012. В 2011-2013 гг. занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши. В сентябре 2019 года Кабмин Украины уволил Новака с должности.

12 апреля окружной суд в Варшаве не удовлетворил ходатайство прокурора Яна Дрелевского о продлении срока содержания Новака под стражей.