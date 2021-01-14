Суд в Польше продлил экс-главе "Укравтодора" Новаку арест до апреля

Окружной суд в Варшаве удовлетворил ходатайство прокурора и продлил временный арест бывшему и.о. главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины (2016-2019), экс-министру транспорта и водного хозяйства Польши (2011-2013) Славомиру Новаку еще на три месяца до 16 апреля 2020 года, сообщает "Польское радио".

"В обосновании судья указала, что доказательства, представленные в заявлении прокурора, указывают на высокую вероятность совершения подозреваемым всех действий, которые касаются обвинения. Суд разделил наше мнение относительно возможного мошенничества, а также относительно угрозы сурового наказания лишением свободы", - заявил прокурор Ян Дрелевский.

Несколькими днями ранее Новаку выдвинули очередные обвинения в коррупции, прокуратура также попросила тоже продлить его арест. "По Славомиру Н. проведены процессуальные действия. Их необходимость была продиктована выдвижением дополнительных обвинений по поступкам, раскрытым в ходе этого производства", - сообщила 7 января пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Варшаве Александра Скшиняж.

В то же время сообщалось о задержании Центральным антикоррупционным бюро Польши еще трех человек по делу Новака, им предъявлены обвинения в коррупционной деятельности в период, когда Новак возглавлял "Укравтодор". Как сообщила прессекретарка окружной прокуратуры в Варшаве, прокурорка Александра Скшиняж, аресты были осуществлены по просьбе прокуратуры на Подкарпатье, в Малой и на Поморье.

Как сообщалось, 21 июля Центральное антикоррупционное бюро Польши (ЦБА) по поручению Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины сообщили Новаку о подозрении в получении неправомерной выгоды. 22 июля 2020 года польский суд взял под стражу на три месяца Новака и двух его сообщников. Кроме него, задержан бывший командир воинской части 2305 "ГРОМ" Дариуш Завадка (Dariusz Zawadka) и предприниматель из Гданьска.

По информации правоохранителей, Новак регистрировал предприятия в Польше на имена доверенных лиц и пополнял их статутный капитал средствами участников тендеров "Укравтодора". НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши (ЦБА) и Окружной прокуратурой провели санкционированные обыски в Киеве, Львове и на территории Польши в рамках совместного расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства.

4 января прокуроры Офиса генпрокурора Украины направили в компетентный орган Польши письменное уведомление о подозрении для вручения Новаку. По данным следствия, тот в 2017-19гг умышленно не выполнял решения местного суда и Верховного суда Украины о восстановлении в должности начальника Службы автомобильных дорог в одной из областей Украины, активно препятствуя их выполнению.

Новак был назначен Кабинетом министров Украины и. о. главы "Укравтодора" 19 октября 2016 года. До этого был депутатом польского Сейма, отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012. В 2011-2013 годах занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши. В сентябре 2019-го Кабмин Украины уволил Новака с должности.