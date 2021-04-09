Суд в Одессе изменил меру пресечения Стерненко на круглосуточный домашний арест

Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест активисту Сергею Стерненку и Руслану Демчука по делу о похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича.

"Стерненко и Демчуку дали круглосуточный домашний арест!", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале Стерненко по итогам судебного рассмотрения.

Ранее со ссылкой на телеграм-канал Стерненко сообщалось, что 9 апреля Одесской апелляционный суд рассмотрит апелляцию на арест Стерненко и Демчука по делу о похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича, и решение по мере пресечения "будет сигналом" перед рассмотрением апелляции на приговор Стерненко и Демчуку, судебное слушание по которой назначено на 16 апреля.

23 февраля 2021 года Приморский районный суд Одессы приговорил Стерненко к 7 годам лишения свободы, признав виновным в похищении Щербича. Кроме того, по решению суда, у активиста конфискована половина всего принадлежащего ему имущества. 5 марта Стерненко подал апелляцию на судебный приговор.

После приговора Стерненко в Киеве проходили протестные акции в поддержку активиста.

Уголовное дело по обвинению активиста Сергея Стерненко и Руслана Демчука в похищении Щербича передали на рассмотрение в Одесский апелляционный суд.

В свою очередь генеральный прокурор Ирина Венедиктова заверила, что дело о покушениях в отношении самого Стерненеко будет находиться на ее контроле, будут предприняты все меры для скорейшего установления организаторов и заказчиков этих преступлений.