Двое судей из коллегии, рассматривавшей "дело Стерненко" в Одесском апелляционном суде, подали в отставку

Судьи Одесского апелляционного суда Альбина Кадегроб и Вадим Прибилов подали заявления об увольнении с должности, которые будут рассмотрены Высшим советом правосудия в четверг, 10 июня.

Соответствующая информация содержится в повестке дня ВСП, обнародованной на официальном сайте Совета.

Как сообщает телеграмм-канал Фундации DEJURE, указанные судьи входили в состав коллегии судей апелляционного суда, которая рассматривала дело активиста Сергея Стерненко, по которому ему присудили условное наказание (1 год) по статье о незаконном обращении с оружием.

Сам Стерненко заявил, что отставка данных судей может быть спровоцирована огромным давлением на них со стороны центральных органов власти.

"Думаю, эти отставки связаны с бешеным давлением на них. Фактически мое дело для них было едва ли не последним. Видимо, от них требовали меня посадить, но судьи не захотели идти на такой беспредел. Поэтому, совершив произвол поменьше (год условно за 1 патрон) решили уйти", - написал Стерненко в Фейсбуке.

Как сообщалось, 23 февраля 2021 года Приморский районный суд Одессы приговорил Стерненко к 7 годам лишения свободы, признав виновным в похищении Щербича. Кроме того, по решению суда, у активиста конфискована половина всего принадлежащего ему имущества. После оглашения приговора Стерненко в Киеве проходили протестные акции в поддержку активиста.

5 марта Стерненко подал апелляцию на судебный приговор, которую передали на рассмотрение в Одесский апелляционный суд.

Позднее Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест Стерненко и Демчуку по делу о похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича.

31 мая Одесский апелляционный суд снял обвинения с активиста Сергея Стерненко по статье о разбойном нападении на депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича и назначил условное наказание (1 год) по статье о незаконном обращении с оружием.