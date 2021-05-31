Апелляционный суд назначил Стерненко условное наказание

Одесский апелляционный суд снял обвинения с активиста Сергея Стерненко по статье о разбойном нападении на депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича и назначил условное наказание по статье о незаконном обращении с оружием.

Соответствующее решение суд огласил в понедельник, рассмотрев по существу апелляцию на приговор активистам Сергею Стерненко и Руслану Демчуку по делу о похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича.