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17:03 31.05.2021

Апелляционный суд назначил Стерненко условное наказание

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Апелляционный суд назначил Стерненко условное наказание

Одесский апелляционный суд снял обвинения с активиста Сергея Стерненко по статье о разбойном нападении на депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича и назначил условное наказание по статье о незаконном обращении с оружием.

Соответствующее решение суд огласил в понедельник, рассмотрев по существу апелляцию на приговор активистам Сергею Стерненко и Руслану Демчуку по делу о похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича.

Теги: #суд #стерненко
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