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18:22 01.06.2021

Венедиктова о возможности кассации приговора Стерненко: это решит прокурор по делу

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Венедиктова о возможности кассации приговора Стерненко: это решит прокурор по делу

Определяться с кассацией на приговор активисту Сергею Стерненко будет прокурор в процессе, отмечает генеральный прокурор Ирина Венедиктова

"Я уважаю решения судов. И закон запрещает мне давать им юридическую оценку... обвинительный акт еще 2016 года...я в это время еще студентов учила. Считаю, что в данном случае состоялся обычный уголовный процесс, о чем мы говорили с самого начала ", - сказала Венедиктова журналистам во вторник в Киеве после координационного совещания, посвящённого защите прав детей.

Отвечая на уточняющий вопрос агентства "Интерфакс-Украина", будет ли кассация прокуратуры на это решение, генпрокурор сказала: "Я считаю, что нам всем надо исходить из позиции, что прокурор - независимый участник уголовного процесса - как он или она решит, таки будет. Влиять мнением на конкретный процесс я не могу, этот вопрос решит прокурор по делу".

Как сообщалось, 31 мая Одесский апелляционный суд снял обвинения с активиста Сергея Стерненко по статье о разбойном нападении на депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича и назначил условное наказание (1 год) по статье о незаконном обращении с оружием.

Что касается обвинения по ст. 146 УК (незаконное лишение свободы или похищение человека), то апелляционный суд подтвердил его, но изменил при этом мотивировочную часть, указав на отсутствие корыстных мотивов. Вместе с тем, сроки давности для привлечения к ответственности по этой статье уже истекли, в связи с чем апелляционный суд освободил Стерненко от отбывания наказания.

В части обвинения по ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием) Стерненко признан виновным, суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с заменой на 1 год испытательного срока.

23 февраля 2021 года Приморский районный суд Одессы приговорил Стерненко к 7 годам лишения свободы, признав виновным в похищении Щербича. Кроме того, по решению суда, у активиста конфискована половина всего принадлежащего ему имущества. После оглашения приговора Стерненко в Киеве проходили протестные акции в поддержку активиста.

5 марта Стерненко подал апелляцию на судебный приговор, которую передали на рассмотрение в Одесский апелляционный суд.

Позднее Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест Стерненко и Демчуку по делу о похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича.

Теги: #венедиктова #прокуратура #стерненко
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