Эскалация на фронте станет предметом рассмотрения парламентского комитета по нацбезопасности

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки на следующей неделе рассмотрит вопрос эскалации российско-украинского вооруженного конфликта, сообщил глава комитета Александр Завитневич (фракция "Слуга народа").

"На заседании комитета 14 апреля мы заслушаем представителей Вооруженных сил Украины, Главного разведывательного управления, командования Операции объединенных сил по ситуации, связанной с эскалацией на фронте", - сказал Завитневич агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Он напомнил, что комитет рассмотрит вопросы кадровой политики Службы внешней разведки Украины и заслушает ее руководство.

По словам Завитневича, комитет на своем заседании также рассмотрит вопрос организации продовольственного обеспечения в Вооруженных силах Украины.

Как сообщила агентству заместитель главы комитета по нацбезопасности Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа"), еще обсуждается вопрос, как именно будет проходить заседание комитета.

"Мы сейчас еще рассматриваем, каким образом организовать (заседание комитета – ИФ): возможно, часть будет открытой, часть обязательно должна быть закрытой, потому что вопрос кадровой политики чувствителен, но комитет не реагировать на то, что было отработано правоохранительными органами, не может", - сказала Безуглая.