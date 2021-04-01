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23:58 01.04.2021

Резников: Усиление санкций – единственный вариант заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины

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Резников: Усиление санкций – единственный вариант заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины

Единственным вариантом заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины является внедрение санкций со стороны мировых стран, заявил первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"На сегодняшний день единственным вариантом является политико-дипломатический. Это усиление санкционного режима со стороны всех стран: и европейских, и Соединенных Штатов, и Канады, и Австралии, и остальных, которые поддерживают Украину и четко подтверждают, что они уважают наш суверенитет и территориальную целостность… Чтобы Российской Федерации эта война перестала быть выгодной", - сказал Резников в эфире программы "Народ проти" на телеканале "Украина 24" в четверг вечером.

 

Теги: #россия #санкции #резников
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