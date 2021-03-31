Елена Зеленская пригласила Бриджит Макрон принять участие в открытии украиноязычного аудиогида в Версале

Первые леди Украины и Франции - Елена Зеленская и Бриджит Макрон - обсудили приоритетные темы сотрудничества, среди которых - достижение целей "Партнерства Биарриц", укрепление украинско-французских культурных связей и дальнейшее внедрение украиноязычных аудиогидов во Франции, сообщается на сайте главы Украинского государства.

Как сообщается, Елена Зеленская пригласила супругу президента Франции принять участие в открытии украиноязычного аудиогида в Версале.

"В течение последнего года мы активно внедряли украиноязычные гиды в мировых культурных памятниках. Я очень рада, что от администрации Версаля мы также получили согласие. Уже в середине апреля мы планируем запустить украиноязычный аудиогид во дворце", - цитирует Зеленскую пресс-служба президента. планам

В свою очередь, Брижит Макрон высоко оценила преданность Елены Зеленская тематике равенства и равных возможностей мужчин и женщин, отмечается в сообщении

Украина получила официальный статус участницы международной инициативы равных прав и возможностей "Партнерство Биарриц" в сентябре 2020 года.