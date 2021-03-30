Несколько десятков судов прошли по Суэцкому каналу после возобновления судоходства

После возобновления судоходства Суэцкий канал покинули несколько десятков судов, ожидавших в очереди с 23-24 марта, сообщает международная компания Gulf Agency Company (GAC, предоставляет услуги по судовому агентированию).

Согласно сообщению, 37 судов, ожидавших открытия судоходства в районе Большого Горького озера, вышли из канала. Еще шесть судов остаются на озере и должны возобновить свой транзит примерно в 14:00 местного времени вместе с 30 судами, которые в понедельник вошли в канал с северной стороны. Ожидается, что эта группа судов начнет выходить из канала около 17:00.

По данным портала международной системы позиционирования судов (AIS) VesselFinder, в настоящее время около десяти танкеров пересекают заблокированную ранее узкую часть канала, направляясь в порт Саид.

Судоходство по Суэцкому каналу возобновилось в понедельник вечером. Контейнеровоз Ever Given, который ранее блокировал канал, в понедельник был снят с мели, вечером судно своим ходом вышло из узкой части и достигло Большого Горького озера. Судно село на мель утром 23 марта, в результате почти неделю движение по Суэцкому каналу было парализовано.