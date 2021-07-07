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18:45 07.07.2021

Контейнеровоз Ever Given покинул Суэцкий канал, остановится в районе Порт-Саида для осмотра водолазами

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Контейнеровоз Ever Given покинул Суэцкий канал, остановится в районе Порт-Саида для осмотра водолазами

Контейнеровоз Ever Given прошел Суэцкий канал и вышел в Средиземное море в районе египетского города Порт-Саид, свидетельствуют данные портала международной системы позиционирования судов (AIS) Marinetraffic.

"Судно и его команда вышли из Большого Горького озера на Суэцком канале на основании официального соглашения с властями Суэцкого канала. Судно пройдет водолазное обследование в районе Порт-Саида, а затем отправится в порт разгрузки", - говорится в заявлении владельца Ever Given - японской компании Shoei Kisen Kaisha Ltd.

В среду состоялась церемония подписания соглашения между администрацией Суэцкого канала и владельцем судна, ранее стороны достигли соглашения об урегулировании финансового спора о размере компенсации за срыв судоходства по каналу и операцию по буксировке контейнеровоза.

В конце марта Ever Given сел на мель в Суэцком канале. Судно, на борту которого находилось более 20 тысяч контейнеров, направлялось из Китая в порт Роттердам (Нидерланды). Контейнеровоз является одним из крупнейших в своем классе: его длина достигает 400 метров, ширина - 59 метров.

В результате инцидента судоходство на канале было заблокировано почти на неделю. В ожидании прохода на подходах к каналу тогда скопилась гигантская пробка, в очереди стояло более 400 судов. Инцидент заставил мировых перевозчиков менять маршруты и графики, перенаправлять контейнеровозы в обход через мыс Доброй Надежды. Последняя группа судов, ожидавших открытия судоходства во время блокировки канала, покинула его 3 апреля. После разблокировки канала контейнеровоз находился на "штрафстоянке" в районе Большого Горького озера, соединяющего северную и южную части канала.

Теги: #суэцкий_канал #контейнеровоз
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