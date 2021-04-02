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10:42 02.04.2021

Египет ждет компенсацию на более чем $1 млрд за блокировку Суэцкого канала

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Египет ждет компенсацию на более чем $1 млрд за блокировку Суэцкого канала

Египет ожидает выплаты компенсации в размере более $1 млрд за почти недельную блокировку Суэцкого канала из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

"Это право страны", - сказал глава Управления Суэцкого канала Усама Рабийе.

Он не уточнил, кто именно должен будет выплачивать компенсацию, но предупредил, что контейнеровозу и грузам с него не позволят покинуть Египет, если вопрос об ущербе будет передан в суд. Агентство отмечает, что процесс может быть сложным, потому что Ever Given принадлежит японской компании, обслуживает тайваньского грузоотправителя и ходит под флагом Панамы.

Компенсация включает стоимость спасательной операции, убытки из-за приостановки движения и потерянные транзитные сборы.

Судоходство по Суэцкому каналу возобновилось в понедельник вечером. Контейнеровоз Ever Given, который ранее блокировал канал, был снят с мели, и вечером того же дня судно своим ходом вышло из узкой части и достигло Большого Горького озера. Судно село на мель утром 23 марта, в результате почти неделю движение по Суэцкому каналу было парализовано.

Теги: #суэцкий_канал #египет
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