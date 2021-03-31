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09:46 31.03.2021

Эксперты осматривают контейнеровоз Ever Given на предмет повреждений

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Эксперты осматривают контейнеровоз Ever Given на предмет повреждений

Команда специалистов приступила к осмотру контейнеровоза Ever Given, почти на неделю парализовавшее движение в Суэцком канале, на предмет повреждений, сообщает агентство Associated Press.

По данным источников агентства, эксперты также пытаются установить причину, из-за которой судно село на мель.

В японской компании Shoei Kisen Kaisha, которой принадлежит контейнеровоз, сказали, что будут принимать участие в расследовании причин происшествия. В компании предполагают, что наибольший ущерб, вероятно, нанесен килю судна.

Данные портала MarineTraffic свидетельствуют, что контейнеровоз Ever Given пока остается в Большом Горьком озере, которое находится между северной и южной частями канала.

Судоходство по Суэцкому каналу возобновилось в понедельник вечером. Контейнеровоз Ever Given, который ранее блокировал канал, в понедельник был снят с мели, вечером судно своим ходом вышло из узкой части и достигло Большого Горького озера. Судно село на мель утром 23 марта, в результате почти неделю движение по Суэцкому каналу было парализовано.

Теги: #суэцкий_канал #контейнеровоз
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