Очередь судов, ожидающих прохода в Суэцком канале, сократилась до 120-ти

Количество судов, ожидающих в очереди для прохода через Суэцкий канал, сократилось до 120, следует из сообщения судового агента Leth Agencies.

По данным компании, в воскресенье через канал проследует 85 судов. После открытия судоходства по каналу в обоих направлениях прошли 527 судов.

Ожидается, что график транзита судов вернется к нормальному в понедельник, 5 апреля, говорится в сообщении Gulf Agency Company (GAC) со ссылкой на информацию Администрации Суэцкого канала.

Последняя группа судов, ожидавших открытия судоходства во время блокировки канала, покинула его в субботу. По каналу стали проходить суда, которые пришли уже после возобновления движения, сообщил глава администрации канала Усама Рабиа.

Мега-контейнеровоз Ever Given, блокировавший в течение шести дней Суэцкий канал, 29 марта удалось снять с мели, судоходство по каналу возобновилось вечером в тот же день. В ожидании прохода на подходах к каналу тогда скопилась гигантская пробка, в очереди стояло более 400 судов. Предполагалось, что на разгрузку пробки уйдет от 4 до 6 дней.