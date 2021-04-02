События

15:50 02.04.2021

Из-за ситуации в Суэцком канале задерживается доставка кислородных емкостей для "ковидных" больниц Харьковской области – замглавы обладминистрации

2 мин читать
Из-за ситуации в Суэцком канале задерживается доставка кислородных емкостей для "ковидных" больниц Харьковской области – замглавы обладминистрации

Доставка в Харьковскую область кислородных бочек для больниц, которые лечат больных коронавирусной инфекцией Covid-19, задерживается из-за ситуации в Суэцком канале, сообщил заместитель главы Харьковской областной государственной администрации Михаил Черняк.

"Бочки, о которых я говорил ранее... они еще находятся на пути. В связи с той ситуаций, которая сложилась по Суэцкому каналу, соответственно, судно идет с задержкой", - сказал Черняк на брифинге в пятницу.

По его словам, ожидается, что на следующей неделе эти емкости уже будут доставлены в область. "Письма от компании транспортной мы получили, что около 4 апреля ожидаем, что это судно зайдет в порт Украины. Соответственно, в течение следующей недели те бочки, о которых мы говорили - для чернобыльской больницы, для районных больниц, для детской инфекционной больницы - они будут у нас, мы ждем", - сказал Черняк.

Он уточнил, что речь идет о поставке двух бочек для областной детской инфекционной больницы, одной - в диспансер радиационной защиты населения, а также трехкубовых бочек для Волчанского и Богдуховского районов области.

Как сообщалось, утром 23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель и заблокировал движение судов в Суэцком канале в Египте. 29 марта контейнеровоз был снят с мели и вечером того же дня своим ходом вышел из узкой части канала и достигло Большого Горького озера. Судоходство в канале возобновилось.

Теги: #коронавирус #суэцкий_канал #харьковская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:22 02.04.2021
В Харькове при проверке "ковидных" больниц выявлены несоответствия между заявленными и фактическими данными

В Харькове при проверке "ковидных" больниц выявлены несоответствия между заявленными и фактическими данными

15:46 02.04.2021
Из-за появления более агрессивных штаммов коронавирусов нужно вводить радикальные меры - Радуцкий

Из-за появления более агрессивных штаммов коронавирусов нужно вводить радикальные меры - Радуцкий

15:26 02.04.2021
Более 200 судов ждут в очереди на проход через Суэцкий канал

Более 200 судов ждут в очереди на проход через Суэцкий канал

14:06 02.04.2021
Полноценных международных поездок для украинцев до конца вакцинации не будет - Кулеба

Полноценных международных поездок для украинцев до конца вакцинации не будет - Кулеба

12:42 02.04.2021
Кличко снова обратился к правительству с просьбой проконтролировать прием ведомственными больницами пациентов с Covid-19

Кличко снова обратился к правительству с просьбой проконтролировать прием ведомственными больницами пациентов с Covid-19

12:32 02.04.2021
В Киеве заполненность коек в коммунальных медучреждениях 81% - мэр

В Киеве заполненность коек в коммунальных медучреждениях 81% - мэр

11:39 02.04.2021
В Украине исторический максимум обращений за экстренной медпомощью – эксперт Минздрава

В Украине исторический максимум обращений за экстренной медпомощью – эксперт Минздрава

10:42 02.04.2021
Египет ждет компенсацию на более чем $1 млрд за блокировку Суэцкого канала

Египет ждет компенсацию на более чем $1 млрд за блокировку Суэцкого канала

08:16 02.04.2021
Почти 20 тыс. новых случаев инфицирования Covid-19 зафиксировано за сутки в Украине, умерло 433 больных – Степанов

Почти 20 тыс. новых случаев инфицирования Covid-19 зафиксировано за сутки в Украине, умерло 433 больных – Степанов

23:44 01.04.2021
В Турции выявили более 40 тыс. случаев COVID-19 за сутки

В Турции выявили более 40 тыс. случаев COVID-19 за сутки

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Руководителем Центра противодействия дезинформации назначена Полина Лысенко - указ

В Винницкой области усиливают карантинные ограничения

Из-за появления более агрессивных штаммов коронавирусов нужно вводить радикальные меры - Радуцкий

Дело о "взятке Злочевского" передано в суд - САП

На Донбассе ранен украинский военный – Минобороны

ПОСЛЕДНЕЕ

Руководителем Центра противодействия дезинформации назначена Полина Лысенко - указ

В Одессе в квартире многоэтажки произошел взрыв, пострадали 5 человек - ГСЧС

В Винницкой области усиливают карантинные ограничения

Обнаруженные в Карабахе обломки принадлежат ракете "Искандер-М", заявляют в Баку

В Украине на выходные и в начале недели солнца будет немного, большая влажность воздуха, дождливо

Французского наркобарона задержали в Дубае

Дело о "взятке Злочевского" передано в суд - САП

На Донбассе ранен украинский военный – Минобороны

СБУ задержала террориста "ЛНР", причастного к подрыву моста через реку Северский Донец

Минреинтеграции и "Укрзализныця" запустили социальную рекламу о минной опасности

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА