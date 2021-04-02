Из-за ситуации в Суэцком канале задерживается доставка кислородных емкостей для "ковидных" больниц Харьковской области – замглавы обладминистрации

Доставка в Харьковскую область кислородных бочек для больниц, которые лечат больных коронавирусной инфекцией Covid-19, задерживается из-за ситуации в Суэцком канале, сообщил заместитель главы Харьковской областной государственной администрации Михаил Черняк.

"Бочки, о которых я говорил ранее... они еще находятся на пути. В связи с той ситуаций, которая сложилась по Суэцкому каналу, соответственно, судно идет с задержкой", - сказал Черняк на брифинге в пятницу.

По его словам, ожидается, что на следующей неделе эти емкости уже будут доставлены в область. "Письма от компании транспортной мы получили, что около 4 апреля ожидаем, что это судно зайдет в порт Украины. Соответственно, в течение следующей недели те бочки, о которых мы говорили - для чернобыльской больницы, для районных больниц, для детской инфекционной больницы - они будут у нас, мы ждем", - сказал Черняк.

Он уточнил, что речь идет о поставке двух бочек для областной детской инфекционной больницы, одной - в диспансер радиационной защиты населения, а также трехкубовых бочек для Волчанского и Богдуховского районов области.

Как сообщалось, утром 23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель и заблокировал движение судов в Суэцком канале в Египте. 29 марта контейнеровоз был снят с мели и вечером того же дня своим ходом вышел из узкой части канала и достигло Большого Горького озера. Судоходство в канале возобновилось.