Внеплановое заседание подгруппы по безопасности ТКГ по эскалации на Донбассе не состоялось, её обсуждают политические советники Нормандского формата – Арестович

Внеплановое экстренное заседание подгруппы по безопасности в рамках Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) для обсуждения инцидента с гибелью военнослужащих ВСУ в Донецкой области в субботу 27 марта не проводилось, но ситуация обсуждается на уровне политических советников Нормандского формата, рассказал спикер ТКГ Алексей Арестович.

"Было принято решение не проводить сегодня экстренного внеочередного заседания подгруппы по безопасности для обсуждения инцидента с гибелью военнослужащих ВСУ 26 марта в Донецкой области в результате миномётного обстрела со стороны незаконных вооружённых формирований. Во-первых, поскольку в настоящее время ситуация о недопущении военной эскалации обсуждается на уровне политических советников Нормандской четверки, где Украину представляет Андрей Ермак, а, во-вторых следующее заседание подгруппы по безопасности должно пройти по плану через два дня – в следующий вторник. Поэтому мы приняли решение взять паузу в два дня и дождаться планового заседания", - заявил Арестович в комментарии информационному агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, консультации на уровне политических советников Нормандского формата будут продолжаться ещё два дня.

"Таким образом, к моменту следующего заседания ТКГ может быть выработано какое-то решение в сфере недопущения обострения и сохранения режима прекращения огня", - добавил он.

Кроме того, спикер ТКГ добавил, что в настоящее время на месте инцидента в Донецкой области в районе населённого пункта Шумы, где 26 марта погибли 4 украинских военнослужащих, находится главнокомандующий вооружённых сил Украины Руслан Хомчак.

"Президент ожидает его доклада", - сообщил Арестович.

Как сообщалось, четверо военнослужащих Вооружённых сил Украины погибли и двое получили ранение в результате обстрела со стороны российских наемников в районе пос. Шумы Торецкого горсовета Донецкой области 26 марта.