Нацполиция передала в суд дело чиновника, обвиняемого в растрате природного газа на 413 млн грн

Национальная полиция Украины завершила досудебное расследование уголовного производства по факту растраты природного газа на сумму более 413 млн грн, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Во время досудебного расследования установлено, что экс-чиновник государственного предприятия в августе 2013 года подписал отдельное поручение в пользу одной из коммерческих структур. Этим документом он фактически дал указание осуществить отбор природного газа из подземных хранилищ в пользу указанной фирмы в объеме 115 млн куб.м, хотя точно знал, что в собственности указанного юридического лица было всего 15,4 млн куб.м газа", - указывается в сообщении.

Эти действия привели к тому, что из газотранспортной системы Украины в пользу указанной коммерческой структуры был совершен незаконный отбор природного газа, что причинило убытки на сумму 413,4 млн грн.

Действия бывшего чиновника квалифицированы как растрата имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенная в особо крупных размерах. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Обвинительный акт передан в Шевченковский районный суд г. Киев.