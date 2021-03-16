Винницкая область и Киев ближе всего к переходу в "красную" зону – Степанов

Винницкая область и Киев ближе всего к переходу в "красную" зону эпидопасности, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"В "красном" уровне эпидопасности пребывают четыре области – Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая и Житомирская. Также достаточно напряженная ситуация в Винницкой области и Киеве – они ближе всего к переходу на "красный" уровень",- сказал он.

Помимо этого, министр добавил, что заболеваемость в Украине продолжает расти.

"За минувшую неделю выявили 60,748 тыс. новых случаев COVID-19, что почти на 6 тыс. больше по сравнению с предыдущей неделей. Мы провели 395 тыс. тестирований методом ПЦР и экспресс-тестами. На минувшей неделе госпитализировали 22,514 тыс. человек, на предыдущей было около 21 тыс. госпитализаций",- сказал Степанов.