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10:23 16.03.2021

Винницкая область и Киев ближе всего к переходу в "красную" зону – Степанов

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Винницкая область и Киев ближе всего к переходу в "красную" зону – Степанов

Винницкая область и Киев ближе всего к переходу в "красную" зону эпидопасности, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"В "красном" уровне эпидопасности пребывают четыре области – Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая и Житомирская. Также достаточно напряженная ситуация в Винницкой области и Киеве – они ближе всего к переходу на "красный" уровень",- сказал он.

Помимо этого, министр добавил, что заболеваемость в Украине продолжает расти.

"За минувшую неделю выявили 60,748 тыс. новых случаев COVID-19, что почти на 6 тыс. больше по сравнению с предыдущей неделей. Мы провели 395 тыс. тестирований методом ПЦР и экспресс-тестами. На минувшей неделе госпитализировали 22,514 тыс. человек, на предыдущей было около 21 тыс. госпитализаций",- сказал Степанов.

Теги: #карантин #степанов #винницкая_область #минздрав
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