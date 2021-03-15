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12:25 15.03.2021

"Слуга народа" инициирует создание ВСК после публикации разговора Медведчука и Суркова

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"Слуга народа" инициирует создание ВСК после публикации разговора Медведчука и Суркова

Первый заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко призвал профильный комитет как можно быстрее рассмотреть зарегистрированный в понедельник проект постановления №5243 об образовании временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию возможных преступлений представителей государственной власти, способствовавших нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Уже зарегистрирован наш проект постановления 5243 о создании временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию возможных противоправных действий представителей государственной власти и других лиц, способствовавших нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности, и которые несли угрозу национальным интересам и безопасности Украины. Его ещё в комитете не было, но мы просим способствовать быстрому распространению в комитете этого вопроса", - отметил Корниенко во время согласительного совета в понедельник.

Он уточнил, что деятельности такой ВСК будет направлена на то, чтобы установить возможных противоправный действий представителей госвласти, которые касаются сотрудничества с государством-агрессором.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, в СМИ были опубликованы аудиозаписи, свидетельствующие о сотрудничестве представителей государственной власти Украины с должностными лицами государства-агрессора, в частности, по схемам поставок электроэнергии в оккупированный Крым, по вопросу обмена удерживаемыми лицами на Донбассе, получении прибыли ценой государственных интересов, прав и свобод граждан Украины.

"Соответствующие материалы вызывают широкий общественный резонанс и становятся предметом расследования правоохранительными органами не только на предмет выявления признаков уголовного преступления, но и признаков угроз национальной безопасности Украины, который находится в состоянии вооруженного противостояния с государством-агрессором, с представителем которой должностные лица Украины ведут переговоры в обход официальных дипломатических каналов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины допросила народного депутата Виктора Медведчука по фактам, содержащимся в недавно опубликованных разговорах Медведчука и бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова. Запись якобы разговора Суркова и Медведчука, которые в 2014 году обсуждали поставки электроэнергии в оккупированный Крым и обмен пленными на Донбассе, была опубликована в одном из интернет-изданий в феврале.

В ответ на публикацию в пресс-центре СБУ сообщили, что данные записи тщательно изучаются следственным и оперативным подразделениями спецслужбы относительно наличия в действиях собеседников признаков уголовного правонарушения.

Теги: #вск #слуга_народа
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