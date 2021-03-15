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12:02 15.03.2021

Рада сможет рассмотреть на текущей неделе президентский законопроект о лишении свободы за недостоверное декларирование

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Рада сможет рассмотреть на текущей неделе президентский законопроект о лишении свободы за недостоверное декларирование

Верховная Рада сможет на текущей неделе рассмотреть президентский законопроект об ограничении или лишении свободы за недостоверное декларирование и ложь в декларации, сообщил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко на заседании согласительного совета в понедельник.

"Продолжаем обсуждать важные инициативы антикоррупционные, и на этой неделе есть президентский законопроект относительно возврата ответственности за незаконное декларирование, с лишением свободы. Я думаю, что мы (фракция "Слуга народа" - ИФ) будем его поддерживать", - сказал Корниенко.

Как сообщалось, Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять за основу инициированный президентом Украины законопроект №4651 об ограничении или лишении свободы за недостоверное декларирование.

Теги: #декларирование #законопроект #рада
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