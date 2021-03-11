МАУ выполнит в середине марта еще 7 рейсов в/из Израиля

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в связи с большим спросом и усложненными условиями осуществления авиасообщения запланировала на середину марта еще семь рейсов по маршруту "Киев - Тель-Авив - Киев", сообщила пресс-служба МАУ в четверг.

Компания отмечает, что в период ограничения регулярного авиасообщения Израилем, МАУ уже выполнила несколько рейсов по специальному согласованию. А к настоящему времени авиакомпании подтвердили выполнение рейсов с 14 по 19 марта.

Так, рейс Киев (KBP) – Тель-Авив (TLV) запланирован с частотой в два раза на 14, 17 и 18 марта, а также один рейс 15 марта.

Рейс Тель-Авив (TLV) – Киев (KBP) - по одному рейсу 14, 15, 16, 17, 19 марта и два рейса 18 марта.

Как сообщалось, Израиль включил Киев в перечень городов, в которые разрешено осуществлять авиарейсы из аэропорта "Бен-Гурион".