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11:19 11.03.2021

Израиль разрешил рейсы в Киев из аэропорта Бен-Гурион

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Израиль разрешил рейсы в Киев из аэропорта Бен-Гурион

Израиль включил Киев в перечень городов, в которые разрешено осуществлять авиарейсы из аэропорта Бен-Гурион, сообщило посольство Украины в Израиле.

"Согласно решению правительства Государства Израиль, до 20.03.2021 продолжат действовать существенные ограничения на работу международного аэропорта Бен-Гурион. По результатам предпринятых посольством мер г.Киев израильской стороной был включен в перечень городов, в которые разрешено осуществлять авиарейсы", - говорится в сообщении на сайте посольства в четверг.

В диппредставительстве подчеркнули, что таким образом граждане Украины могут воспользоваться авиарейсами украинских и израильских авиаперевозчиков для того, чтобы вернуться домой.

"На сегодня вылететь из аэропорта Бен-Гурион в г.Киев можно нерегулярными рейсами авиакомпаний МАУ, El Al или Israir. Информация о рейсах и продажа билетов осуществляется через официальные сайты авиаперевозчиков", - указали в украинском посольстве.

Кроме того, приобрести билет можно у компании партнера МАУ - Caspi Aviation. Посольство также опубликовало расписание рейсов авиакомпании МАУ Киев - Тель-Авив - Киев, доступных для бронирования во всех каналах продаж и запланированных к выполнению в период до 20.03.2021.

За 24 часа до вылета из Израиля пассажиры должны подать онлайн-декларацию о состоянии здоровья по ссылке https://www.gov.il/he/service/request-depart-from-israel-covid19, также пассажир должен иметь при себе негативный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до вылета и пройти температурный скрининг в аэропорту, а также следовать указаниям представителей компетентных органов аэропорта, пояснили в посольстве Украины.

Теги: #киев #рейсы #израиль #транспорт
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