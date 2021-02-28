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20:14 28.02.2021

ЕС примет меры в ответ на действия военных в Мьянме – Боррель

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ЕС примет меры в ответ на действия военных в Мьянме – Боррель

Европейский союз в ближайшее время примет меры в ответ на жестокие действия военных в Мьянме против участников гражданских протестов, заявил в воскресенье глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Европейский союз решительно поддерживает храбрый народ Мьянмы, который защищает свою демократию, - говорится в его заявлении. - ЕС в ближайшее время примет меры в ответ на эти события".

В эти выходные военные Мьянмы, совершившие 1 февраля государственный переворот, усилили жестокое подавление мирных протестов по всей стране. Среди протестующих есть убитые и много раненых.

"Обстреливая безоружных граждан, силы безопасности продемонстрировали вопиющее пренебрежение международным правом и должны быть привлечены к ответственности, - подчеркнул Боррель. - Насилие не придаст легитимности незаконному свержению демократически избранного правительства".

Теги: #мьянма #ес #меры
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