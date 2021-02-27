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02:26 27.02.2021

Катастрофа МАУ: Украина передала Ирану замечания к проекту технического отчета

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Катастрофа МАУ: Украина передала Ирану замечания к проекту технического отчета

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, что Украина 26 февраля передала Ирану замечания и предложения к проекту финального технического отчета о катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" у Тегерана и рассчитывает, что Иран учтет эти замечания.

"Мы надеемся, что иранская сторона в полном объеме учтет замечания Украины и соответствующим образом доработает текст финального отчета технического расследования. Украина в полной мере выполнила свои обязательства по международному праву", - написал Енин на своей странице в Фейсбук.

Енин пояснил, что, учитывая требования Приложения 13 Чикагской конвенции, замечания и предложения, которые Украина передала иранской стороне, пока являются конфиденциальными.

Также он добавил, что Министерство иностранных дел Украины вместе с партнерами "координирует все дальнейшие шаги для достижения справедливости".

Рано утром 8 января 2020 года пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

В конце июля в Киеве прошли переговоры с иранской стороной по выплате компенсаций за сбитый самолет МАУ. 20 октября Украина и Иран завершили второй раунд переговоров по сбитому самолету МАУ вблизи Тегерана.

5 января 2021 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина получила от Ирана проект технического отчета касательно обстоятельств катастрофы самолета Boeing 737 МАУ, которая произошла под Тегераном 8 января 2020 года.

В феврале СМИ опубликовали аудиозапись, на которой человек, которого источники опознают как министра иностранных дел Ирана Мохаммада Зарифа, обсуждает возможность того, что уничтожение рейса PS752 было преднамеренным актом. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что органы досудебного расследования и прокуратуры Украины исследуют аудиозапись.

Теги: #мау #лайнер #украина #иран
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