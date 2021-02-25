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13:23 25.02.2021

Американские ученые подтвердили гипотезу о гибели динозавров от астероида

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Американские ученые подтвердили гипотезу о гибели динозавров от астероида

Ученые Техасского университета в Остине, проанализировав образцы из кратера Чиксулуб (Чикшулуб) на полуострове Юкатан и в Мексиканском заливе, заявляют, что окончательная причина гибели динозавров - удар астероида, говорится в сообщении научной организации.

"Исследователи считают, что они закрыли дело о том, что убило динозавров, окончательно связав их вымирание с астероидом, который врезался в Землю 66 миллионов лет назад, найдя ключевое доказательство: астероидная пыль внутри ударного кратера", - говорится в сообщении.

Кратер погребен под многими слоями горных пород и отложений, несколько лет назад из морской части кратера были извлечены образцы.

Отмечается, что астероидная гипотеза гибели динозавров является основной с 1980-х годов, когда ученые обнаружили астероидную пыль в геологическом слое, на который приходится вымирание этих животных. Признаком астероидного происхождения пыли является элемент иридий, который редко встречается в земной коре, но часто - в некоторых типах астероидов.

"В ходе нового исследования специалисты обнаружили похожий всплеск в части скалы, извлеченной из кратера. В кратере слой отложений, накопившийся за дни и годы после столкновения, настолько толст, что ученые смогли точно датировать пыль с точностью до двух десятилетий после удара", - говорится в сообщении.

По оценкам ученых, пыль, поднятая ударом, циркулировала в атмосфере не более двух десятилетий, примерно столько, по их мнению, и заняло вымирание динозавров.

Самые высокие концентрации иридия были обнаружены в 5-сантиметровом сечении фрагмента породы, извлеченного из вершины кольца пика кратера.

Помимо иридия, в образцах были обнаружены повышенные уровни других элементов, связанных с астероидным материалом. Концентрация и состав этих "астероидных элементов" напоминали результаты измерений, проведенных в геологическом слое на 52 объектах по всему миру.

Отмечается, что удар астероида также выбросил серу из горных пород в атмосферу, что привело к кислотным дождям.

Ученые планируют вернуться в кратер этим летом, чтобы начать разведку участков в его центре, где они надеются провести буровые работы для извлечения большего количества астероидного материала.

Чиксулуб - кратер диаметром около 180 км и изначальной глубиной до 17-20 км, находящийся на полуострове Юкатан и на дне Мексиканского залива. Предполагается, что кратер образовался около 66,5 млн лет назад в результате удара астероида диаметром около 10 км.

 

Теги: #динозавры #астероид
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