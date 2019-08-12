События

10:05 12.08.2019

К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса - НАСА

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К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса - НАСА

НАСА засекло приближающийся к Земле астероид размером с пирамиду Хеопса, сообщает в понедельник британская пресса.

По данным американского космического ведомства, космическое тело летит со скоростью более 45,5 тыс. км/ч и приблизится к Земле на минимальное расстояние 28 августа. В этот день он будет в 40 раз ближе к Земле, чем ближайшая планета Венера.

10 августа в относительной близости от Земли пролетел еще астероид, размер которого сопоставим с Эмпайр-Стейт Билдинг.

Теги: #наса #астероид
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