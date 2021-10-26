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13:25 26.10.2021

Астрономы нашли возможную экзопланету за пределами нашей Галактики

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Астрономы нашли возможную экзопланету за пределами нашей Галактики

Космическая обсерватория НАСА "Чандра", возможно, обнаружила первую экзопланету за пределами галактики Млечный Путь, сообщает "Би-би-си". Результаты наблюдений опубликованы в научном журнале Nature Astronomy.

В настоящее время обнаружено около 5 тысяч экзопланет (планет, находящихся вне Солнечной системы), но все они находятся в пределах нашей галактики Млечный Путь. Методы, оказавшиеся успешными для обнаружения экзопланет в Млечном Пути, не работают при наблюдении за другими галактиками. Отчасти это объясняется тем, что огромные расстояния уменьшают количество света, попадающего в телескоп. Кроме этого, с Земли кажется, что многие объекты скапливаются на небольшом пространстве, что затрудняет определение отдельных звезд. В этом случае о многих небесных телах может рассказать рентгеновское излучение, эти наблюдения как раз и велись в рентгеновском диапазоне.

Кроме того, большинство известных экзопланет были найдены с помощью метода транзитной фотометрии. Он состоит в том, что телескоп следит за кратковременными периодическими падениями яркости звезд, вызванными прохождением планет по их диску.

Космический рентгеновский телескоп "Чандра" заметил, что кандидат в экзопланету размером с Сатурн расположен в галактике Водоворот, или М51, находящейся на расстоянии около 28 млн световых лет от нашей галактики.

Ученые из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики присмотрелись к двойной рентгеновской системе M51-ULS-1, состоящей из черной дыры или нейтронной звезды, вращающейся вокруг звезды-компаньона, масса которой примерно в 20 раз больше массы Солнца. Черная дыра притягивает газ от расположенной рядом звезды. Вещество образует аккреционный диск и, нагреваясь, испускает рентгеновское излучение. При этом планета может заблокировать почти весь рентгеновский свет от этой области.

По данным ученых, транзитное событие длилось около трех часов, за это время рентгеновское излучение уменьшилось практически до нуля. Основываясь на этих и других данных, астрономы пришли к выводу, что размер вероятной экзопланеты соответствует Сатурну, и она вращается вокруг нейтронной звезды или черной дыры на расстоянии вдвое большем, чем Сатурн находится от Солнца.

Астрономы поначалу предположили, что затемнение вызвано облаком газа и пыли, проходящим перед источником рентгеновского излучения. Однако, по их мнению, это маловероятно, поскольку характеристики не совпадают со свойствами газового облака.

Исследователи между тем признают, что для проверки их выводов потребуется больше данных. Однако повторить наблюдения удастся нескоро, поскольку из-за своей большой орбиты гипотетическая планета совершит новый транзит примерно через 70 лет.

Теги: #космос #галактика #наса
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