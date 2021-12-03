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02:14 03.12.2021

NASA подписало соглашения о разработке космических станций с тремя американскими компаниями на замену МКС

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NASA подписало соглашения о разработке космических станций с тремя американскими компаниями на замену МКС

NASA подписало три соглашения с американскими частными компаниями Nanoracks, Blue Origin и Northrop Grumman на разработку проектов космических станций, которые в будущем заменят Международную космическую станцию (МКС), сообщило в четверг американское космическое управление.

Общая сумма средств, которую NASA выплатит на проектирование новых станций, составляет $415,6 млн.

"NASA намерено продолжить беспрерывное пребывание США на низкой околоземной орбите посредством перехода от использования Международной космической станции к другим платформам. Эти выплаты простимулируют разработку американским частным сектором коммерческих независимых космических станций, которыми будут пользоваться как государство, так и частные предприятия", - отмечается в сообщении NASA.

В 2019 году NASA анонсировало проект Commercial LEO Destinations (CLD), в рамках которого частные аэрокосмические компании получат финансирование для создания "экономической среды" на низкой околоземной орбите. Одним из важных пунктов, согласно докладу, является создание космических станций для транспортировки коммерческих грузов и проведения научных экспериментов.

Среди необходимых условий - возможность разместить на станции, по крайней мере, двух астронавтов, обеспечить постоянное присутствие экипажей на станции, гибкий график ротации экипажей, включая возможное проживание астронавтов в течение шести месяцев, года и дольше, а также обеспечение условий для комфортного проживания людей.

В докладе отмечалось, что NASA выделит компаниям (в количестве до четырёх) на осуществление проекта до $400 млн на период с 2022 по 2025 год. Выплаты будут осуществляться по мере прохождения компаниями этапов, согласованных с NASA.

Теги: #соглашение #сша #наса #станции
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